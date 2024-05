¿De ida a la Feria del Libro? Valverde, Lora o Galindo, en total 7 personajes nos recomiendan un libro

Un libro puede ser el mejor refugio del mundo , no importa la edad que se tenga. Unas cuantas hojas de papel con tinta tienen la virtud de dejar su marca indeleble en las mentes y los corazones de quienes las leen. A las puertas de la 25 versión de Feria Internacional del Libro , que levantó el telón la tarde del miércoles, siete personalidades de nuestro medio recomiendan un libro, pero además abren las ventanas de su intimidad para revelar cuál fue el primero que los sedujo y con qué personaje fantaseaban en convertirse.

Teniendo presente que la lectura es uno de los actos más grandes e importantes de la vida, y que un lector vive más de mil veces antes de morir , mientras que quien no lee apenas vive una sola, la invitación está hecha para acudir a la Feria Exposición hasta el 9 de junio.

1. Édagar Lora

Lora no es un lector cualquiera, es un profesional en el ámbito de la literatura, pero antes de ello su idilio con la lectura empezó con revistas, pues es un amante del cómic. Su madre le enseñó a leer a los cuatro años con revistas de la serie de Disney; 'El llanero solitario'; o 'El Santo enmascarado de plata'. "Después leí mucho la obra de Julio Verne, lo hacía repetidas veces y 'La cabaña del tío Tom' me marcó políticamente. Leí toda mi niñez y adolescencia obras intensas como 'El conde de Montecristo' y 'Ana Karenina', que eran los libros que habían a disposición en mi casa y en un pueblo como era Comarapa. A 'Don Quijote' lo teníamos casi como una Biblia , era una especie de catecismo familiar y solíamos acudir a sus frases y dichos tan profundos", revela el pedagogo, escritor y asesor general de producción de la editorial La Hoguera.

Hijo de un ebanista chuquisaqueño, perseguido político que se refugió en la lectura (en los pueblos la única distracción los fines de semana era leer), Lora y sus cuatro hermanos disfrutaban de una biblioteca muy nutrida. Y su madre tampoco se quedaba atrás, "era una chuquisaqueña que leía desde el Almanaque Bristol, hasta los prospectos de los remedios . Ella nos inculcaba la lectura, nos entrega un libro a cada hermano (eran cinco) y hacía seguimiento de cuántas páginas habíamos avanzado y no salíamos a la calle a jugar con los amigos si no habíamos cumplido con nuestra tarea de 10 o 20 páginas al día".

Por todo eso, Lora siempre que puede aconseja a los amigos que en la casa debe existir una biblioteca, no solo un lindo televisor o una churrasquera .

¿Qué libros recomienda leer? y si no los tiene, ¿qué se debe ir a buscar a la feria? ' Ulises' , de James Joyce, responde.

Mientras que para el que quiere empezar a amar la lectura siempre recomienda a Gabriel García Márquez, con 'Cien años de soledad' o 'El coronel no tiene quién le escriba' . "Son libros fundamentales que ayudan a que la persona goce, lo he experimentado con mis estudiantes en la René Moreno. García Márquez tiene esa magia de que todo el mundo se enamora de su literatura, que es tan extraordinaria, que despierta todos los centros de interés, por lo fantástico de su narración".

Destaca que a la feria llegan abundantemente estos libros, con ediciones de lujo, pero también ediciones populares. "No son autores caros, sino que se los encuentra en diferentes formatos para todo bolsillo".

Basta con esta última confesión para darse cuenta que Lora es un fantasioso y soñador sin remedio. "No toco suelo fácilmente, soy soñador e idealista . A veces mis amigos creían que era un mentiroso, pero mi madre sabía que estaba trabajando con la imaginación y ella alimentaba eso".

​2. Carlos Valverde

Al periodista, comentarista y columnista Carlos Valverde, el primer libro que lo marcó lo leyó a los 14 años, cuando un profesor del colegio San Calixto, en La Paz, le hizo una propuesta porque era muy inquieto. "Él me dijo: 'yo te voy a dar un libro, vos los vas a leer y lo vamos a comentar una vez por semana'. Gracias a él leí filosofía".

Revela que cuando leyó 'Así habló Zaratusta, de Friedrich Nietzsche, ahí cambió toda su vida . "En la tercera página dice que bajaba Zaratustra, después de prepararse durante mucho tiempo en la montaña, acompañado de su águila y su serpiente, y dice que logró reconciliar a los dos enemigos, pero se encuentra con el hombre de los bosques que le habla de Dios y luego se separan, hace una reflexión y dice: 'pobre hombre, ha estado tanto tiempo solo en su bosque que no se ha enterado de que Dios ha muerto'. Ese libro me cambió la cabeza, lo de Zaratustra era espectacular".

Valverde se la juega por tres libros de autores nacionales para recomendar. El primero, de Cecilia Lanza, ' El color de las ovejas negras' (narra con lujo de detalles lo sucedido durante el régimen de Luis García Meza) , que "es una biografía novelada maravillosa. Es cierto que habla de su padre (el militar Emilio Lanza), y ese es el valor más grande que tiene, que le da a uno la posibilidad de pensar que no es su padre, sino que es un personaje creado por ella".

El tercero en su lista de recomendación es 'Masacre del cuartel Sucre', de Wálter Alpire Mendoza . "Es un libro muy grueso, pero es impresionante, algo que todo cruceño debiera leer , por lo que cuenta ahí sobre los campos de concentración y el sufrimiento de los cruceños. Por ahí no es muy académico, pero es muy bueno y lo recomiendo cien por ciento".

3. ​Alfonso Cortez

"Esta crónica personal es un permanente viaje hacia el interior del protagonista que escribe y reflexiona, para sí mismo, de la manera más sincera y descarnada posible. Toni es un profesor de colegio, desencantado con la vida, con su familia y su profesión. De entrada revela que tiene decidido poner fin a sus días dentro de un año. En ese transcurso de tiempo repasa lo que ha sido su existencia y cuenta su verdad personal sobre la realidad que lo rodea, sobre sus allegados y sobre sí mismo. Es una crónica personal, dura y descreída, pero no menos tierna y humorística. Es un libro ambicioso que retrata a un hombre complejo con aristas muy diversas, en sus relaciones y sentimientos. El enigma inicial con el que se abre el libro tiene un desenlace inesperado hasta para el lector más intuitivo".

"Me hubiera gustado ser el personaje de Ruiz Zafón, en 'La sombra del viento', que trata de entrar a las bibliotecas antiguas. Todos los libros que tienen que ver con bibliotecas o librerías me fascinan porque me siento identificada", revela.