De la secundaria a la universidad: un paso clave hacia la autonomía y el crecimiento personal de los jóvenes

El paso de la secundaria a la universidad es una de las transiciones más importantes en la vida de un estudiante. Este cambio no solo supone enfrentarse a un nuevo entorno académico, sino también asumir una mayor autonomía y responsabilidad en la gestión del tiempo y la toma de decisiones. La universidad ofrece un escenario muy distinto al colegio , con horarios más flexibles, metodologías de enseñanza innovadoras y un fuerte énfasis en el autoaprendizaje. Para muchos jóvenes, esta etapa resulta emocionante, aunque también desafiante, debido a las mayores exigencias académicas y al proceso de adaptación a un entorno social diferente.

La estabilidad emocional también forma parte de la preparación hacia el afrontamiento de la vida universitaria, afirmó el psicopedagogo Lobsang Barrios. Es muy importante en estas vacaciones el fortalecer las competencias emocionales, así cada estudiante podrá hacer un autoanálisis y reconocer sus emociones, eso les permitirá gestionarlas para salir a flote ante las exigencias o crisis que demande las actividades grupales en las aulas. “Si bien cada hogar tiene sus propios matices, el estudiante se conoce y reconoce individualmente, mas no siempre lo comparte con sus entornos (hermanos, abuelos, padres o madres sean separados o no), eso puede jugarles en contra; por eso, en estas vacaciones vemos sustancial que se regeneren los lazos de confianza familiar”.

Pero no solo es todo lo mencionado, las familias también forman parte de esta nueva etapa que cada estudiante iniciará próximamente; muchas veces madres y padres se ponen al margen ante las ambiciones y los objetivos del futuro universitario.

Claves para aprovechar las vacaciones

Participar en talleres, ya sean presenciales o virtuales, es una excelente manera de prepararse. Cursos sobre manejo del tiempo o herramientas tecnológicas son especialmente útiles, ya que no solo mejoran el desempeño académico, sino que también facilitan la adaptación a la vida universitaria. Además, involucrarse en actividades de voluntariado no solo enriquece el perfil personal, sino que también fomenta valores como la empatía y el compromiso social.

Es importante reconocer que la familia tiene gran importancia, no solo porque los progenitores sean o no sean proveedores o que estén o no presentes o migrantes, sino porque deberán brindar una estabilidad emocional que llevará a cada estudiante a seguir adelante ente la adversidad.