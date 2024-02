De niña traviesa a leyenda: La historia de Gladys Moreno

Y se me fue instilando en el alma esa música. Poco después escribí en el periódico EL DEBER algo sobre Gladys Moreno, que coincidió con un conversatorio al que asistieron Ana Carola Tomelic Moreno, la hija de Gladys; Armando Terceros, el compositor, que además le dedicó una canción; y Edson Hurtado. Hablamos un poco de Gladys, por supuesto, Armando con mayor vivencia, porque la acompañó en muchos momentos de su vida artística. Supongo que por ahí se fue gestando la iniciativa de hacer una biografía, que no es la primera, es parte de una colección de la Biblioteca Biográfica de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Así nace la idea de escribir este libro, un poco por iniciativa institucional y otro poco por interés personal.

Ana Carola Tomelic Moreno, la hija única de doña Gladys, se emocionó durante las entrevistas y contó detalles que quizás contó en otras ocasiones, pero para mí me sonaban como si fuera la primera vez, y me fueron mostrando diferentes facetas de Gladys Moreno.

Las travesuras de niña, cuando su abuela la perseguía y ella se iba al aljibe, se agarraba del balde y le decía “Si vos me molestas, me tiro al pozo” . Esa era Gladys desde niña. Esa misma personalidad decidida y comprometida la vemos años después cuando hay momentos difíciles políticos en Santa Cruz, cuando se reclamaba el 11 por ciento, ella también correteaba llevando agua y comida a quienes estaban movilizados.

Santa Cruz todavía no ha compensado lo que Gladys Moreno le entregó. Carlos Gardel tiene un museo en Buenos Aires. Gladys no tiene un museo en Santa Cruz. No se trata de una voz cualquiera, es una voz privilegiada que no surge cada 10, cada 20, cada 50 años. Es una voz que surge cada 1.000 años. Lo dijo don José René Moreno Kreidler. En Argentina hay una voz que es Carlos Gardel, que puede surgir cada 300 años. Jorge Negrete, en México puede surgir cada 500 años. Pero una Gladys va surgir cada 1.000 años en Bolivia.