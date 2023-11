Deben juntar 325.000 firmas para llevar a un revocatorio a Jhonny

Los activistas que impulsan la revocatoria del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, deben recolectar más de 325.000 firmas y huellas. Esto representa el 30% de los electores que tiene el municipio. En tanto, el concejal Maikol Negrete de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) dijo que detrás de estas acciones están “políticos fracasados” que no supieron trabajar por Santa Cruz.

“Si bien todo este movimiento debería ser ciudadano, sabemos que detrás de esto hay un actuar de todo esto y hay políticos fracasados y que han estado en función de gobierno antes en el gobierno municipal y que no han hecho nada por Santa Cruz. Sabemos que de ahí viene el financiamiento para todo el proceso revocatorio”, aseguró el concejal de la tienda política del alcalde Fernández.

En otra publicación le envió un mensaje al alcalde Fernández. “Si Usted tiene el a apoyo y la aceptación que dice tener, no debería preocuparse tanto. Una vez estén circulando los libros eso se verá, no se ponga nervioso ni nos vea como sus enemigos, solo estamos dándole a los ciudadanos herramientas democráticas y legales para que se manifiesten cuando sienten que su autoridad electa no está cumpliendo sus funciones”.