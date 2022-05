"Decirte imbécil es un adulo a vos": docente de la Uagrm es denunciada por una estudiante

Escucha esta nota aquí

"Decirte imbécil es un adulo a vos". Esta es solo alguna de las frases que una docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) profirió contra una estudiante de la carrera de Ciencias Políticas. En casi dos minutos que dura el audio, la mujer insulta a la joven que hizo pública la denuncia.

La situación salió a la luz pública este 24 de mayo, fecha en la que Bolivia conmemora el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación.



La joven estudiante denunció que la docente, de nombre Rosario Chávez, la expulsó de su clases después de insultarla y discriminarla al decirle: "Hasta vómito me da de saber que estás en mi clase".

La afectada se puso en contacto con el periódico El Universitario para exponer su denuncia y el audio en el que la docente la descalifica. La muchacha también dijo que la agresión no solo se dio por audio, sino también de manera pública en las aulas universitarias.

A raíz de este problema y otros que ya se habían suscitado con la docente, el centro de estudiantes de Ciencias Políticas hizo llegar una carta al decano de esta facultad, Alfonso Coca, a fin de solicitar la apertura de otro grupo de la misma materia, Inglés I y II, con otro docente.





La estudiante denuncia que recibió el peor trato por parte de su docente de la materia de Inglés, luego de hacer conocer a través del grupo de la materia que la docente "no enseña bien, porque no nos enseña la pronunciación correcta, y toma exámenes de lo que no nos enseña", explicó Mónica.



EL DEBER dio a conocer esta situación al vicerrector de la universidad, Reinerio Vargas, y la autoridad sostuvo que de manera inmediata se hará una petición de informe sobre el asunto. Actualmente, el 'vice' se está en un encuentro de universidades en Potosí.

NOTICIA EN DESARROLLO...