Decisión y perseverancia son la clave para alcanzar metas en el nuevo año

Para concretar lo que uno se propone, aconseja que ayuda mucho escribir cada uno de los propósitos y no solo dejarlo en la mente. “Está comprobado c ientíficamente que las personas que anotan sus propósitos alcanzan entre 10 y 20 por ciento de lo planeado. Entonces, mientras más larga sea nue stra lista de lo que uno quiere hacer en todos los aspectos, sea personal, laboral, de pareja, de familia, de salud o educación, y mientras más desarrollados estén nuestros propósitos, hay más posibilidades de concretarlos”, indica.

Muchas personas coinciden en que el inicio de un nuevo año las pone reflexivas, porque algunas cosas no se pudieron alcanzar, pero la profesional señala que eso no es motivo para detenerse, porque todos los momentos vividos, aunque sean los más críticos, son oportunidades para aprender.

La psicopedagoga Nadia Rocabado señala que trazarse metas es importante porque son la base para u n proyecto de vida, pero asegura que estas deben ser objetivas, reales y claras para no caer en la frustración, en el desánimo ni en la sobreexigencia.

“La persona tiene que tener claro lo que quiere lograr y hacia dónde está apuntando, pero también hay que estar conscientes de que hay metas que no se alcanzan en pocos meses o en un año, sino que pueden llevar varios años, lo que exige perseverancia, organización y disciplina”, afirma.

Además, agrega hay que ser conscientes de que en el camino habrá muchos aspectos que van a incidir para el c umplimiento de las metas, entre ellas circunstancias externas, como la situación política, los paros, los bloqueos, la inestabilidad económica y otros; por lo que hay que tener la capacidad de replantearse objetivos y de reinventarse.

“Terminar una carrera, establecer una familia, un viaje o un negocio, son grandes cosas en la vida de una persona. Por eso, plantearse un propósito exige sincerarse con uno mismo, si realmente soy una persona disciplinada y persistente o abandono rápidamente las cosas que comienzo, si dependo mucho del ánimo o de la ayuda de otra persona, si me cuesta organizarme, etc. Si no tengo esos factores personales que impulsan a lograr las metas, lo primero que debo hacer es trabajar internamente”, manifiesta.