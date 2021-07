Declaran persona no grata a directora del Noel Kempff; exigen informe al Sernap sobre narcotráfico y desmontes en el parque nacional

Escucha esta nota aquí

Están molestos por varias razones. Por un lado, tienen que pedir permiso a La Paz, donde está la oficina central del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), para ingresar al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, y por el otro, lamentan que la directora Clarise Vega desconozca el lugar, no coordine con los habitantes de la TCO Bajo Paraguá, les genere conflictos y no les rinda cuentas.

Los miembros del recién conformado Comité de Gestión, ente fiscalizador del área protegida (AP), enviaron una carta a Teodoro Mamani, director del Sernap, exigiéndole la documentación de respaldo del proceso de selección de Vega como directora del Parque Nacional Noel Kempff.

"Se observó que la designación no se realizó como establecen el estatuto y el reglamento del parque, por lo que solicitamos la documentación necesaria, ya que no fuimos tomados en cuenta como miembros del Comité de Gestión", dice la misiva. Asimismo, recordaron que entre los principales requisitos para acceder al puesto hay que tener el perfil y los conocimientos, ser de la zona y conocer, además de a las personas del lugar, sus usos y costumbres.

En la carta ponen como plazo el 9 de agosto, cuando se realizará la siguiente reunión del Comité. Para esa fecha, además, solicitaron un informe sobre los recursos económicos destinados al AP y las gestiones para captar nuevos. "Para así nosotros gestionar recursos nacionales e internacionales", agregaron los firmantes, el subgobernador de la provincia Velasco (Vicente Aurelio Vaca El Hage), el asambleísta (Ronny Justiniano), el cívico de San Ignacio (Dino Franco), la vicepresidenta del Concejo Municipal (Beidy Cabrera), la jefa de municipal de áreas protegidas (Belén Barbery), y las caciques de Piso Firme y Porvenir (Hortensia Gómez y Maida Peña).

Otro de los pedidos fue un informe sobre las 66 hectáreas desmontadas dentro del parque nacional (como parte de un desmonte de casi 5.000 hectáreas en dos propiedades aledañas) y el reporte de una intervención de la Felcn, que encontró dos fábricas de cocaína en las entrañas del área protegida.

"Sabemos de la intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en el campamento Los Fierros (con pista de aterrizaje), más precisamente en la comunidad Florida, y de los activos decomisados, y si estos podrían pasar a beneficiar a nuestro parque", sugiere la carta.

En otro documento, un acta, dos de las comunidades chiquitanas que conforman la TCO, Porvenir y Piso Firme, declararon persona no grata a Clarise Vega. mandaron una carta a Teodoro Mamani.

Maida Peña, cacique de Porvenir, dijo que solicitaron información sobre la selección de esta directora, y que como Comité de Gestión deberían participar en la selección. "Sin embargo, ella contestó que era solo tuición del Sernap poner a los funcionarios, cosa que no es así, además hubo mucha prepotencia, ha intentado dividir a las comunidades, hacernos confrontar. El día de la elección del Comité de Gestión trató de hacer que participe gente a la que no correspondía estar ahí. Es una mujer muy conflictiva y otro de sus problemas es que no conoce el parque, no ha tenido la voluntad de ir a conocerlo", criticó.

La cacique además reclamó que a Vega "no le da la gana" de presentar los informes que se le piden. Dijo que ya se le hizo requerimiento sobre el tema de los desmontes ilegales en el Noel Kempff y las actividades ilícitas (narcotráfico).

"No hay coordinación, cómo vamos a poder trabajar, incluso estamos muy molestos porque nosotros como comunarios tenemos que pedir el permiso a La Paz y después de no sé cuánto tiempo aprueban si nos dejan entrar al parque. Nosotros no tenemos por qué pedir permiso para entrar a nuestra casa", les recordó.

Peña celebró que ahora se hubiera conformado un buen Comité de Gestión, con todos los actores que tienen que ver con el parque, para impulsar lo que es bueno para el área. "Una de nuestras preocupaciones es la forma en que trabajan los guardaparques, sin condiciones, y se ha perdido mucho por falta de coordinación. Con esta señora no se puede coordinar, nuestros caciques no han sido escuchados, más bien los humillaron", recalcó.



Hortensia Gómez, de Piso Firme, aseguró que Teodoro Mamani ya está informado de la situación porque le mandaron la carta con una comisión del Sernap que estuvo por Bajo Paraguá.

Lea también Santa Cruz Miles de hectáreas fueron desmontadas fuera del Noel Kempff y 66 de ellas en el interior Solo en 2020, dos propiedades arrasaron con más de 5.000 hectáreas, una parte en el parque nacional. La ABT confirmó denuncias de desmonte ilegal en el Bajo Paraguá

​