Defensoría de la Niñez: cámaras de seguridad determinarán quién apuñaló a una niña en una unidad educativa

Daniela Suárez, jefa de la repartición municipal, informó que se realizó una valoración entre ambas familias y afirmó que, hasta que no cuenten con las evidencias de las cámaras de seguridad del establecimiento educativo, no pueden presumir que sea el niño el autor del apuñalamiento, que se registró en las afueras de un baño.

"Mi niña fue al baño y al rato vuelve ensangrentada; me dice: 'Mamá un niño me atacó, me quería matar'. Salí a ver lo que pasaba y vi que un niño corría a su curso, pero ya no supe qué pasó, porque mi hija empezaba a convulsionar", relató la mamá de la niña herida.