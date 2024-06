Defensoría del Pueblo vigila atención en Emergencias durante paro médico

El paro de salud en Bolivia se intensifica este martes, 18 de junio, con los médicos cumpliendo el segundo día de una medida de presión de 96 horas para exigir la anulación del proyecto de ley 035, que reforma la Ley de Pensiones y plantea la jubilación forzosa a los 65 años. La medida, que se extenderá hasta el jueves 20 de junio, ha generado preocupación en la población, ya que durante toda la semana , incluyendo el feriado nacional del viernes 21, no habrá atención médica en hospitales y centros de salud públicos.

Sheila Gómez, delegada departamental de la Defensoría, señaló que estarán vigilantes para que no se rechace ningún caso de emergencia . "Estamos para intervenir en caso de que se necesite nuestra intervención por alguna situación grave y que quieran devolver al paciente", afirmó.

Movilización

Juan Carlos Cabrera, médico participante en la marcha, afirmó que continuarán luchando hasta lograr la anulación del proyecto de ley. "No vamos a dar un paso atrás, vamos a ir hasta la victoria con nuestra posición porque nos asiste la legitimidad, el derecho, la ética, la moral. Estamos aquí en representación de todo el pueblo de Bolivia, porque esto se trata de derechos de todos los pobladores de Bolivia. No vamos a permitir que se pisoteen los derechos de los trabajadores. No vamos a permitir la jubilación obligatoria a los 65 años", dijo.