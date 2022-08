Del Castillo minimiza el paro en Santa Cruz y asegura que solo hay 30 puntos de bloqueo con unas 700 personas

“No existe ningún grupo de choque, si existe alguno es de ellos, que no están de acuerdo con que la gente salga a trabajar. Hemos visto que la gente más humilde no tiene opción, muchos han tenido que salir a pie, el gobernador no piensa en el bolsillo de ellos, en su sufrimiento, hay que solidarizarse con quienes menos tienen, esa es la obligación que tienen las autoridades”, agregó el ministro en conferencia de prensa.