Del hangar allanado por caída de avioneta en Argentina salió el yerno de Angélica Sosa

El hangar 101 del aeropuerto de El Trompillo estuvo en el foco principal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que lo allanó por estar relacionado a las investigaciones que se desarrollan tras la caída de una avioneta con matrícula boliviana, que iba cargada con 324 kilos de cocaína en territorio argentino.



El mismo hangar fue también allanado en reiteradas oportunidades por fuerzas policiales en julio de 2022, al establecerse que de ahí partió la avioneta matrícula CP-3172 transportando a Juan José Dorado Gonzales, de 27 años, exyerno de la exalcaldesa Angélica Sosa, quien no regresó y que apareció muerto y abandonado en territorio paraguayo. Según registros de las autoridades policiales y de la Fiscalía, Juan José Dorado Gonzales, salió en esa avioneta piloteada por Ernesto Cortés Tomás (25), conocido como ‘Flecha’, cuyo paradero se desconoce.



La avioneta matrícula CP- 3172, según informes oficiales, había salido del hangar 101 el 7 de julio con Juan José Dorado y el piloto. Juan José fue hallado el 13 de julio sin vida, envuelto en una bolsa que tenía una hoja en la cual estaba escrito un nombre. Fue encontrado en la ruta Salazar, a 340 kilómetros de Puerto Pinasco del departamento de Presidente Hayes, en el Chaco paraguayo. Su cuerpo presentaba signos de violencia y de acuerdo a informes de la Policía paraguaya, fue torturado con métodos característicos a un ajuste de cuentas. El hecho causó conmoción, pero no fue aclarado.



Después que el martes se conociera que la avioneta matrícula CP-3123 se estrellara en un camino vecinal cercano a la localidad chaqueña de Avia Terai, en Argentina con 324 kilos de droga, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía, iniciaron investigaciones en diferentes puntos del departamento para esclarecer el hecho.



La mañana de ayer, se allanaron los hangares 101 y 112 del aeropuerto de El Trompillo, de donde, según las investigaciones, en pasados días salió la avioneta CP-3123 que apareció siniestrada en Argentina con un cargamento de cocaína. De los hangares 101 y 112 los agentes de la Felcn y la Fiscalía también secuestraron documentación, equipos de comunicación, así como sistemas de imágenes de cámaras de seguridad.



Los policías con la presencia fiscal también procedieron al precintado de los dos hangares y de al menos dos aeronaves que estaban en el lugar.



En las diligencias participaron fiscales antinarcóticos, entre ellos Luis Enrique Cossío.



Asimismo, se allanaron inmuebles, uno de ellos en la calle Nataniel Aguirre de propiedad de Nilo Limón Terrazas, que figura, según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como dueño de la nave CP-3123.



De este inmueble fueron conducidas hasta la Fiscalía tres personas para que presten declaraciones como testigos. Sin embargo, no se encontró a Nilo Limón Terrazas, que tiene orden de aprehensión.



Para esclarecer la partida de la avioneta también la Fiscalía emitió varias órdenes de aprehensión y citaciones a personas que tendrían nexos con el cargamento de droga transportado en la nave.



Salió de El Trompillo



La avioneta CP-3123, según reporte de la DGAC, salió con plan de vuelo desde El Trompillo, de uno de los dos hangares allanados.



El director de la DGAC, José García, aseguró que la nave solo tiene registro de su recorrido desde santa Cruz hasta Río Negro. “Qué ruta tomó y qué hizo después de que aterrizó es algo que escapa del alcance y control dentro el monitoreo de la actividad que realizamos”, dijo José García. El último plan de vuelo legal de la avioneta registra el martes 18 de julio. Señala que decoló del aeropuerto de El Trompillo, hacia el aeródromo privado en Río Negro, de Ascensión de Guarayos.



Asimismo, la autoridad de la DGAC, afirmó que este fue el último tramo legal controlado desde El Trompillo hasta Río Negro. Aclaró que la nave CP 3123, registra como propietario a Nilo Limón y el último piloto registrado es Veimar Valdez, de quien se desconoce su paradero.



Limpia de un peritaje



La CP-3123 tiene un historial sorprendente. El viceministro de Defensa Social Jaime Mamani, aseguró que, por información del Comando de Seguridad de Defensa Aérea (Cosdea) y radares, la nave salió de Bolivia al Paraguay sin autorización ni plan de vuelo el 23 de mayo pasado. Regresó a Puerto Suárez y fue intervenida el 13 de junio.



El 28 de junio fue sometida a un aspirado por forenses del IDIF y salió negativo. Luego un fiscal ordenó su devolución al depositario Nilo Limón Terrazas.



La semana pasada fue devuelta y el pasado martes la aeronave se estrelló en territorio de Argentina con 324 kilos de cocaína. La Fiscalía y la Felcn llevan adelante investigaciones para esclarecer este hecho.