Delegados de Foro de Madrid piden verdad, justicia y reparación para víctimas de Montero de 2019

Integrantes del Foro de Madrid, junto a asambleístas de Creemos, este lunes se reunieron con familiares de Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, quienes fallecieron durante los hechos violentos de 2019 en Cofadena, Montero.

Victoria Eugenia Villarroel, quien es diputada argentina de Avanza Libertad, señaló: “Le estamos pidiendo respetuosamente al gobierno del presidente Arce que queremos verdad, justicia y reparación para estas víctimas, (y) para los heridos”.

Al respecto, Hugo Serrate, presidente del Comité Cívico de Montero, expresó que como institución buscan que estos hechos, a los que se refirió como “asesinatos sin consecuencia”, se esclarezcan. Manifestó que es necesaria una investigación imparcial y apoyan el pedido y la labor de los representantes del Foro de Madrid.

Indicó que los familiares de las víctimas piden justicia y lamentó que no hubieran sido tomados en cuenta en el resarcimiento que sí hubo para los fallecidos en Sacaba y Senkata de ese mismo año.

Víctor González, otro de los representantes del Foro de Madrid y diputado español de Vox, se refirió a la falta de separación de poderes y el proceso de la expresidenta Jeanine Áñez.

"Pedimos al Gobierno de España, con todo el respeto a la soberanía de Bolivia, una condena a un proceso judicial, que ha quedado declarado por el relator de Naciones Unidas, y que ha mencionado, expresamente, el alto comisionado de Exteriores de la Unión Europea, como un proceso fraudulento y, por lo tanto, como una condena política y no una condena en justicia. Es una violación de la separación de poderes, y es una condena que, como hemos escuchado todos, ha sido dictada por Evo Morales en una reunión política", indicó González en referencia a la solicitud que realizó su partido a la Cámara de Diputados de España.

“Si no hay separación de poderes, si no hay una justicia independiente, no existe la democracia, y eso es lo que venimos a denunciar”, afirmó.

Sobre el tema, Villarroel pidió "que se respeten las garantías del debido proceso, que se lleva adelante contra Áñez".

El Foro de Madrid está compuesto por partidos políticos y pensadores que asumen una postura abiertamente opuesta al socialismo del Siglo XXI y los regímenes comunistas. Surge como una propuesta de Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha en España Vox, y cuenta con el respaldo políticos de una veintena de países.