Delincuentes a bordo de una motocicleta asaltan a dos mujeres en Warnes

Solo 10 segundos bastaron para que dos delincuentes a bordo de una motocicleta asalten a dos mujeres que se encontraban caminando por una de las calles de Satélite Norte, en el municipio de Warnes. Uno de los ladrones bajó de la motocicleta y las víctimas, al percatarse que serían asaltadas, trataron de escapar; sin embargo, una de ellas no lo logró y terminó entregando sus pertenencias para evitar ser agredida por el sujeto.

Las dos víctimas son hermanas y se dirigían a su fuente de trabajo, ambas caminaban tranquilas hasta que vieron una motocicleta acercarse. Una de ellas al ver que su hermana no pudo huir, lanzó su bolsón para ayudarla a que el ladrón corra a otro lado y no le robe sus pertenencias, pero al no lograrlo entregó su mochila.

El hecho se registró a las 5:27 de este miércoles, hecho que quedó captado en las cámaras de vigilancia de un domicilio. Las víctimas sentaron la denuncia en la Policía y ahora agentes de Warnes buscan a los antisociales.

Vecinos de la zona indican que los robos cada vez se hacen más frecuentes, por lo que piden mayor presencia policial.





