Delincuentes armados atracan un negocio, maniatan a una familia y se roban Bs 23 mil

Al menos 10 delincuentes armados perpetraron un atraco en una tienda de repuestos, ubicada en la avenida Mariscal Santa Cruz, entre sexto y séptimo anillo de la capital cruceña, donde se robaron Bs 23.000. Una familia completa fue reducida, maniatada y golpeada hasta que entregaron el dinero del negocio.

Orlando Padilla, dueño de la tienda de repuestos donde también es su vivienda, indicó que los delincuentes ya habían visitado su negocio tres horas antes del atraco, preguntaron por un repuesto y se retiraron.

"Ellos llegaron a la tienda entre las 9:30 y 10:00, después se fueron y regresaron cerca de las 13:30, mi sobrino los atendió, preguntaron por el mismo repuesto. Como dijeron que iban a comprar, se les abrió la puerta y directo lo encañonaron", relató Padilla.

Tres sujetos armados redujeron a Daniel Paz, el sobrino de Orlando, justo cuando abrió la puerta y se hacia el escritorio para buscar la nota de venta. En ese momento lo encañonan.

Los ruidos alertaron a Padilla, por lo que bajó a ver qué sucedía. Fue entonces que otros cuatro sujetos lo encañonaron, lo redujeron, lo maniataron y lo golpearon con un arma de fuego, exigiéndole que les entregue la caja fuerte con el dinero.

"Me tiraron al sueño, me golpeaban con la punta del arma, me pedían la plata, preguntaban dónde estaba y amenazaban con matarme. Al final les dije que la plata estaba arriba", manifestó.

Detalló que los Bs 23.000 que se llevaron los delincuentes era de la venta de la semana, dinero que es reinvertido, pero justo esos días no fue a depositarlo al banco. Además del dinero se llevaron joyas y entre otros objetos de valor. "Yo creo que la plata me salvó, justo esa semana no fui a depositarla, pero si no tenía el dinero, capaz me mataban", expresó el afectado.

Durante este hecho violento los atracadores no solo amedrentaron a Daniel y a Orlando, sino a la esposa de él y a su hijo de siete años. "Amarraron a mi esposa de pies y manos y mi hijo llorando se metió bajo la mesa", recordó.

Las víctimas del asalto señalaron que además de las siete u ocho personas que ingresaron a cometer el atraco, habían otras tres personas esperando fuera del negocio, por lo que no descartan que sean más de 10 los que perpetraron el atraco armado. Además, dijo que los delincuentes se movilizaron en dos vehículos.

Desafortunadamente la grabación de las cámaras de vigilancia del negocio y vivienda fueron robadas por los antisociales, quienes antes de darse a la fuga arrancaron el DVR para no dejar pruebas que los identifiquen.

Después de que los sujetos huyeron, el dueño logró desamarrarse y salir corriendo para pedir ayuda a sus vecinos. "Con un vecino perseguimos a los atracadores en mi vehículo, pero en un cruce ellos desviaron por otra calle y nosotros hacia otro lado, por eso lo perdimos", lamentó.

Las víctimas sentaron la denuncia en la Policía y esperan que los agentes de la institución logren dar con el paradero de los antisociales.





