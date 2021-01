Demócratas denuncia mal uso de vallas y SPT le responde que "presenten propuestas"

Escucha esta nota aquí

Una vuelta por el segundo anillo es suficiente para descubrir las numerosas vallas y gigantografías con publicidad a favor de la candidata para la Alcaldía de Santa Cruz de Sierra, Angélica Sosa. Esta costosa estrategia de Santa Cruz para Todos (SPT) es cuestionada por los candidatos de Demócratas.

La denuncia ante la opinión pública fue presentada por el postulante a concejal de Demócratas, Alberto Vaca, quien mostró un mapa de la ciudad donde se identifican alrededor de 90 gigantografías con la imagen y firma de la candidata Angélica Sosa. Las vallas se encuentran entre el primer y el séptimo anillo de la ciudad.

Demócratas indica que la dualidad de funciones que cumple Sosa, como candidata y como alcaldesa interina, invita a la duda sobre la financiación de las publicidades. "Estas gigantografías tienen su cara y sello pero con obras públicas. ¿Quién las paga, el municipio o la agrupación política Santa Cruz Para Todos? Sosa no sabe diferenciar el rol de candidata y de alcaldesa transitoria ", expresó Vaca.

La respuesta de SPT no se dejó esperar. El secretario general de Santa Cruz para Todos, Roberto Áñez, manifiesta su incredulidad ante el actuar de Demócratas, pues están más "preocupados por las vallas y no en presentar propuestas". Acusa al candidato Roly Aguilera de sumarse a los ataques contra su partido como ya vienen haciendo el MAS y la UCS. Áñez lanza la interrogante: "¿Están todos juntos?, no me cabe ninguna duda".

"Demócratas siempre ha estado perjudicando en las elecciones nacionales", agrega Áñez.

Según el cálculo realizado por Vaca (Demócratas), el costo de estas vallas supera a 1.2 millón de bolivianos. Además, indica que el partido del alcalde Percy Fernández puede incurrir en una nueva irregularidad, puesto que "en estas fotografías impresas se observan actividades oficiales de la comuna".

Desde SPT aclaran que todo los gastos del partido están reflejados en el presupuesto presentado ante el TED y que el costo publicitario de las vallas no es el monto que Demócratas calcula. "No hemos mezclado en nada la gestión del Gobierno Municipal" con la campaña, y que están dispuestos a demostrarlo con papeles si así se lo requiere.

Para Demócratas, se estaría infringiendo la Ley 026 de Régimen Electoral en su artículo 11, que prohíbe el uso de imágenes de entrega de obras públicas, bienes, servicios, programas y proyectos. Ante estos hechos, Vaca adelantó que se presentará la correspondiente denuncia ante el TED.



"Le estamos pagando la campaña"

El activista ciudadano y ahora candidato a concejal por Comunidad Ciudadana- Autonomías por Bolivia (C-A), Federico Morón, también cuestiona el actuar de SPT. "¿Cuál de las normas no infringe mientras están haciendo gestión y campaña al mismo tiempo?", dice.

Considera que es complicado saber quién desembolsa el dinero para el pago de las mencionadas vallas debido a la "gestión hermética que envuelve al municipio". Recuerda que en la anterior elección se escondió un contrato por el uso de espacios publicitarios en la vía pública, lo que incrementa las dudas sobre el uso de las vallas.

Morón indica que las acciones de Sosa incluyen "un séquito comunicacional pagado por el municipio, que le acompaña por todos lados y se encarga de tomarle fotografías; y muchas de esas fotografías están usándose para la campaña".

Morón recuerda que los funcionarios públicos reciben su salario con dinero del municipio y, por tanto, es el vecino el que "le está pagando la campaña" a SPT.