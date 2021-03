Demócratas denuncia persecución contra su candidato a la Alcaldía de San José por la quema de ánforas

Escucha esta nota aquí

San José de Chiquitos definirá su alcalde este 21 de marzo, fecha en la que se ha reprogramado la repetición de ao votación después de la quema de ánforas el pasado domingo. La cita con las urnas se caldea ante las denuncias en contra de uno de los candidatos a la comuna josesana.

El Comité Ejecutivo Departamental de Demócratas, a través de un pronunciamiento, rechazó la "persecución política que ha iniciado el Movimiento Al Socialismo (MAS)", contra quienes han liderado la defensa del voto en los municipios cruceños donde se han denunciado casos de acarreos de votantes.



"El MAS ha cambiado de actores, pero no ha cambiado su forma de perseguir, de amedrentar a la democracia", dijo Víctor Hugo Áñez, secretario ejecutivo de Demócratas.



En este contexto, indicó que se ha emitido una orden de aprehensión, por un supuesto delito electoral, contra Hugo Salmón Rivero, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental y candidato a la comuna de San José de Chiquitos.



Además de Salmón, también la Fiscalía ha requerido la aprehensión de 26 personas más de esta localidad chiquitana.



"Vamos a defender a nuestro compañero en las instancias legales que correspondan. Esta orden es un atentado contra San José, que salió a reclamar contra esa vieja maña usada por el MAS de acarrear gente", manifestó Áñez al afirmar que el MAS quiere ganar en mesa lo que no puede ganar en cancha.



El dirigente de Demócratas instó al Tribunal Electoral Departamental que actúe de forma imparcial para que vuelva la calma y certidumbre en los municipios que atraviesan situaciones similares.



El domingo, tras el cierre de los colegios electorales, San José de Chiquitos vivió momentos de tensión ante las denuncias de acarreo de personas para la votación. Un grupo de vecinos expresó su malestar con la quema de ánforas.

El TED convocó nuevamente a las elecciones para el domingo 21 de marzo. El municipio registra 13.101 habilitados para la cita, aunque todavía no se ha definido cuántas mesas deberán repetir la elección.