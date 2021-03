Demócratas denuncia que notarios y jurados electorales no entregaron copias de actas a delegados de partidos políticos

Escucha esta nota aquí

Roly Aguilera, candidato del Movimiento Demócrata Social ‘Demócratas’, por el municipio de Santa Cruz de la Sierra, denunció este domingo que algunos notarios y jurados electorales no entregaron copias de las actas de sufragio a los delegados de partidos políticos que participaron de las elecciones subnacionales.

El candidato hizo esta denuncia tras recibir un reporte de los militantes demócratas que fueron delegados en 5.101 mesas en la ciudad cruceña, en el marco de las elecciones municipales.



“Esto constituye no solo una falta electoral grave, contemplada como tal en la Ley del Régimen electoral, sino una violación a los derechos políticos de todas las organizaciones que participan en las elecciones subnacionales”, afirmó el candidato.



En este sentido, Aguilera sostuvo que de “concretarse este plan de intento de fraude que viola su derecho político” su partido político “no escatimará sus esfuerzos en denunciar y tomar todas las acciones legales que el caso amerita a escala nacional e internacional”.



“Los argumentos que nos han dado es que hubo una mala distribución de material electoral y que no tienen más copias. Esto demuestra una falta de capacidad”, sostuvo.



En la víspera, Saúl Paniagua, presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, dijo que todos los partidos tienen acceso a una copia de las actas que son enviadas al centro de cómputo oficial. Además, pidió a los partidos políticos ser responsables y esperar el conteo oficial.

La jornada electoral en Santa Cruz estuvo marcada por la falta de jurados electorales, factor que retrasó la apertura de varias mesas.

A esto se suma el hecho de que en algunos recintos faltó material electoral como los certificados de sufragio.