Demócratas descarta 'manejo' de la Gobernación mediante un asesor, y pide a diputados de Creemos enfocarse en las elecciones judiciales

“Demócratas tiene un acuerdo firmado con Creemos, de Luis Fernando Camacho, para no dividir el voto y que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no entre a la Gobernación. El acuerdo es por Santa Cruz”, afirmó Quiroga , a tiempo de descartar cualquier acuerdo con el MAS por la institución cruceña.

“Escuchamos las temerarias acusaciones del diputado Bazán. Yo no sé si ahora el sale como vocero de Carlos Mesa, Creemos o de Wálter Chávez, porque no sabemos quién lo manda a ese señor. Lo que sí es claro, es que Demócratas siempre apoyó a Santa Cruz. No se ha cuoteado antes y no lo vamos hacer hoy”, indicó Vaca.