Demócratas reclama a Sosa por "haberse aprovechado del escenario del COED para atacar a sus adversarios políticos"

El candidato a concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, criticó a la alcaldesa interina Angélica Sosa por hacer campaña política durante su alocución en el informe del COED (Comité de Operaciones de Emergencia Departamental) que se suele convocar para ocuparse de las medidas respecto a la pandemia por el Covid 19, la noche del viernes. Más allá del aspecto legal que tendrá que resolverlo la autoridad competente (en alusión al pedido de inhabilitación de Sosa por no haber cesado funciones como alcaldesa interina para ser candidata), Saavedra insiste: “La señora Sosa se ocupa más de su candidatura que de hacer gestión”.

Saavedra dice que para muestra basta un botón. “El día de ayer, en una cita que es tan importante como la del COED, la instancia donde las autoridades se ponen de acuerdo sobre las medidas que se van a tomar para salir de la pandemia, ella se aprovechó de este escenario para hacer política. En lugar de hablar sobre cómo nos vamos a proteger, se puso a hablar de su candidatura y de sus adversarios políticos... eso no lo vamos a permitir, es una falta de respeto a la población. Que haga política en los escenarios adecuados. Lamentablemente le está siendo muy difícil separar la política de su gestión, no lo está logrando”.

Para Saavedra que en el pasado ya fue concejal de la comuna cruceña, la actitud de la alcaldesa “demuestra que primero están sus intereses, buscar los votos, en lugar de poner la salud de los cruceños primero. (Pero) la población se está dando cuenta”.

Y sumó a su crítica: “Seguimos batiendo récord en temas de la pandemia y no hay solución a la vista, vamos a tener que esperar meses para tener vacunas, luego de que ella se puso de acuerdo con el Gobierno nacional”, espetó recordando que el candidato a la Alcaldía por Demócratas, Roly Aguilera, le hizo llegar un plan para que desde la comuna se inicie un plan de vacunación comprando por cuenta propia las mismas.

La alcaldesa interina, durante su alocución en el COED aprovechó para decir: “No voy a renunciar, hice las consultas de ley al Órgano Electoral a donde corresponde y tengo la respuesta del doctor Saúl Paniagua, que me indicó que en mi calidad de concejal electa no requería renunciar al cargo de alcaldesa y no lo voy a hacer”.

También aprovechó para lamentar que esa misma jornada (viernes 15 de enero) el candidato a concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, haya pedido su renuncia al cargo de alcaldesa interina.

Desde Santa Cruz para Todos (SPT), la agrupación de Angélica Sosa, dijeron a este medio que en breve emitirán un pronunciamiento respecto a las observaciones de Saavedra.

