Denuncia de extorsión con 200 mil dólares a extranjero salpica a policías de Interpol

Una nueva denuncia de un supuesto acto de corrupción salpica esta vez al menos a ocho policías de la dirección de la Interpol. Informes iniciales señalan que un ciudadano de nacionalidad brasileña formuló denuncia contra efectivos de la Interpol por una presunta extorsión de 200 mil dólares por parte de agentes de Interpol.



Tras la denuncia, la Fiscalía anticorrupción y policías del Departamento Especializado de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) iniciaron las investigaciones en busca del esclarecimiento del hecho.



Por los informes iniciales se conoce que el hecho se registró la semana pasada en un condominio ubicado por la zona del barrio Los Tusequis.



De inmediato se iniciaron las diligencias y los uniformados fueron convocados a prestar declaraciones informativas a la (Delcc), ante fiscales anticorrupción.



De las pesquisas se desprende que el afectado extranjero acudió el viernes pasado para denunciar el hecho y brindó detalles.



Por los informes se sabe que los policías llegaron hasta el departamento de un condominio para verificar una denuncia de supuesto malos tratos y violencia familiar y doméstica contra una mujer.



Por tratarse de un extranjero fueron policías de la Interpol los que acudieron al condominio.



La denuncia fue formulada luego de que el ciudadano brasileño fue objeto de una presunta extorsión de 200 mil dólares.



Las investigaciones se desarrollan y se conoció que la Fiscalía tiene previsto convocar a declarar también a algunos jefes de la unidad de Interpol en busca del esclarecimiento.



Inicialmente las investigaciones fueron encaminadas por los delitos de extorsión y coacción.



De forma paralela -asimismo- se conoció que los uniformados de bajo rango así como algunos jefes también podrían ser sometidos a procesos disciplinarios a través de la Dirección de Investigaciones Policiales (Didipi).



Las autoridades del Comando de la Policía, preparan un informe detallado sobre el nuevo caso para este miércoles, mientras tanto avanzan las investigaciones.



Se suma al millón de dólares



La nueva investigación desarrollada contra al menos ocho policías de la Interpol se suma a otro caso de corrupción contra uniformados.



Se trata del hallazgo de un millón de dólares por pate de policías de la unidad de Tránsito, el pasado 12 de diciembre en el sexto anillo de la avenida Cristo Redentor.



En ese lugar los policías interceptaron una vagoneta Lexus con dos jóvenes en su interior que transportaban un millón de dólares en bolsas.



Las investigaciones establecieron que los policías de Tránsito se llevaron el dinero, pero dejaron ir al motorizado con los ocupantes.



Los policías fueron aprehendidos y luego imputados por la Fiscalía por el delito de concusión. Un juez ordenó la detención de los uniformados en la cárcel de Palmasola, por existir elementos de prueba en su contra.



Dentro de las investigaciones se descubrió que el vehículo tiene registrada su placa a nombre de un hombre. Asimismo, se detectó que la vagoneta Lexus registra que cargaba combustible en diferentes estaciones de servicio de Santa Cruz y pagaba una ex miss registrando su carné de identidad.



La ex reina de belleza ya fue convocada a prestar sus declaraciones en la Fiscalía, pero no se presentó. La Fiscalía prepara otra citación y no se descarta que emita mandamiento de prehensión. Del mismo modo, el Ministerio Público, a través del fiscal Alberto Zeballos, ordenó el secuestro del motorizado que estaba circulando con dos jóvenes y el millón de dólares.



También fue detenido y enviado a la cárcel de Palmasola el coronel Erick Yerko Terán Mendoza, jefe de una unidad policial de Cochabamba. De acuerdo a indagaciones, el coronel Terán, viajó a Santa Cruz y acudió a Tránsito para exigir la devolución del millón de dólares sin contar con permiso.