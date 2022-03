Denuncian a una estudiante de medicina que abandonó a gatitos en una caja; cámaras de seguridad registraron el hecho

Escucha esta nota aquí

El pasado lunes, a través de una denuncia pública realizada por una usuaria en redes sociales, se hicieron virales las imágenes de la cámara de seguridad de un condominio ubicado en la zona norte de la capital cruceña donde se observa a una mujer que abandona una caja con gatos recién nacidos en la calle.

La acusada, de nombre K.D.C., es una estudiante de medicina de nacionalidad brasileña, vecina del mismo condominio, según la denuncia, misma que fue sentada ante las autoridades correspondientes.

El hecho generó una ola de comentarios entre los internautas y grupos defensores de los animales, pues en la publicación se da a conocer que, a pesar de haber sido rescatados, estos animales fueron perdiendo la vida uno a uno al haber sido separados de su madre.

El hecho ya ha sido denunciado en Zoonosis y Pofoma. Sin embargo, la parte denunciante cuenta que está atravesando por una serie de dificultades para lograr sentar su denuncia formalmente ante la Fiscalía.

''No quisieron tomarme la denuncia como biocidio, porque alegan que la mujer debió matarlos con sus propias manos, pero todos sabemos que ella los dejó ahí para morir, unos gatitos recién nacidos prácticamente no sobreviven sin los cuidados de su madre'', expuso la denunciante.

''Fui a su casa para hablar con ella para que deje que su madre los alimente al menos hasta que crecieran, entonces yo podría hacerme cargo de ellos, pero no la encontré. Pedí a su inquilino que me buscara, pero no lo hizo. Ahora yo tengo todas las pruebas de lo que hizo, solo exijo justicia'', agregó.

Desde Zoonosis informan que se ha procedido a notificarla, así como también ofrecerle una charla de concientización y tenencia responsable, donde posteriormente la multaron de acuerdo a la normativa establecida.







¿Qué dicen los especialistas al respecto?

El doctor Ruddy Méndez, director del hospital para animales de la universidad estatal cruceña y presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, asegura que las probabilidades de supervivencia de un gato recién nacido separado de su madre son inferiores al 10 %. Puesto que durante las primeras semanas de vida es importante que sea la madre quien les proporciones los nutrientes necesarios a través del calostro.

¿Qué dice la ley al respecto?

Esto es lo que dice el artículo 350 bis del Código Penal sobre las sanciones por tratos crueles:

I. Se sancionará con privación de libertad de seis (6) meses a un (1) año, y multa de treinta (30) a sesenta (60) días o prestación de trabajo de tres (3) a seis (6) meses, a quien:

1. Ocasionare, con ensañamiento o con motivos fútiles, sufrimiento grave y daño que provoque la pérdida total o parcial de un sentido, de parte de su fisonomía o de un órgano, a un animal.

2. Utilizare a un animal para cualquier práctica sexual.

II. En caso de que un animal ocasionare las consecuencias establecidas en el numeral 1 del parágrafo anterior, el dueño o tenedor cubrirá los costos de la asistencia médica y el resarcimiento económico cuando corresponda, bajo alternativa de aplicarse la pena dispuesta para tratos crueles.

III. La pena será agravada en un tercio de la pena máxima, si producto del trato cruel se ocasione la muerte del animal.”

Esto es lo que dice el artículo 350 ter del Código Penal sobre las sanciones por biocidio:​

I. Se sancionará con privación de libertad de dos (2) años a cinco (5) años y multa de treinta (30) a ciento ochenta (180) días, a quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal.

II. La sanción será agravada en un tercio de la pena máxima, si se matare a más de un animal".