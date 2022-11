Denuncian al director de la ABT luego de ser visto entregando petardos en la marcha del MAS

Acotó que llama la atención, pero no causa extrañeza que el Ministerio Público y la Policía investiguen y sancionen a quienes no son afines al MAS. "No tenemos ningún masista detenido, ninguno de quienes ocasionaron los cercos; no tenemos investigado al alcalde de Puerto Quijarro, principal responsable de la muerte del señor Taborga, y lamentablemente la Fiscalía dirigida por Roger Mariaca, desestima todas las denunnias que se presentan", reclamó.