Denuncian falta de personal y malas condiciones en centro de salud donde una mujer dio a luz en el piso

Asimismo, la concejala señaló que se contactará con la secretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge, para que tome cartas en el asunto ya que, “ella viene diciendo que la salud y los centros médicos están en perfecto estado y que la atención es buena, cuando no es así y lo hemos visto en repetidas ocasiones”.

“Se tiene que sentar un precedente con estos malos funcionarios, que están ahí solamente por política y no por méritos propios, como profesionales, para atender a la gente; no es posible que una señora diera a luz en el piso, ¿hasta cuándo seguiremos, con este tipo de atención en la salud?”, cuestionó.

El hecho se registró la noche del sábado, 4 de febrero. Horas antes, a las 16:00, la mujer había acudido al mismo centro de salud, pues presentaba contracciones y dolores; sin embargo, el médico de turno que la atendió, la despachó a su casa; le dijo que volviera en la madrugada o al día siguiente, porque todavía no estaba preparada para tener a su bebé.

La mujer regresó a su vivienda, pero los dolores no cesaban y se hicieron más intensos. Por esta razón decidió regresar al mismo centro de salud, insistió para que la atendieran; la ingresaron a la sala de emergencia, pero le indicaron que la única médica del lugar estaba atendiendo otro parto y que no había quién la asista. Como la mujer ya no aguantaba los dolores, se tiró en el piso y otros pacientes que se encontraban en la sala, al verla en apuros y sufriendo, la ayudaron hasta que aparecieron las enfermeras. Tras unos minutos, la mujer tuvo a su bebé en el piso del pasillo.