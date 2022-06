Denuncian la revocatoria de otro asambleísta indígena y protestan en el TED-Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Un grupo de representantes del pueblo Yuracaré instaló una vigilia en instalaciones del Tribunal Electoral de Santa Cruz (TED) para pedir la restitución de su representante ante la Asamblea Legislativa Plurinacional que pudo haber sido revocado.



El asambleísta yuracaré moxeño Wilson Cortez afirmó que el TED reconoció a Carlos Moye en su lugar. “No he sido yo notificado como afectado. ¿Cómo me van a revocar sin notificarme a mí primeramente?”, protestó. Hasta el momento, el TED no se pronunció formalmente.

La Asamblea de Santa Cruz tiene 28 legisladores de los que cinco pertenecen a los pueblos yuracaré moxeño, guaraní, chiquitano, ayoreo y guarayo que recientemente respaldaron la reelección de Zvonko Matkovic (Creemos) como presidente de ente deliberativo.

De acuerdo con los resultados electorales de 2021, 11 legisladores son de Creemos y 11 para el MAS. El oficialismo regional hizo alianza con los cinco representantes indígenas y con la Alianza Solidaria y Popular (Asip) que tiene un asambleísta.

Matkovic señaló que el MAS intenta cambiar a los legisladores indígenas, elegidos o revocados por usos y costumbres, para desequilibrar la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa Departamental.

Cortez aseguró que, cuando fue elegido, su mandato fue por encima de las divisiones políticas actuales que hay entre el MAS con el resto de las organizaciones políticas del país. “Podemos trabajar con el gobierno central, con el gobierno departamental y con el gobierno municipal. Ese es el mandato que nos da el pueblo”, remarcó

El cacique mayor del pueblo yuracaré moxeño, Néstor Vasquez, indicó que el 31 de mayo el TED hizo la supervisión de la revocatoria de Cortez por un llamado supuesto de Moye y denunció que hubo presencia policial.