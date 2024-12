Denuncian que hombre que asesinó a una niña en Yapacaní busca cumplir la condena en su domicilio

“El artículo 196 de detención domiciliaria, dentro de la Ley de Ejecución Penal, establece que las personas que tengan 60 años, el resto de la condena la pueden cumplir con detención domiciliaria, ósea en su casa, pero ese artículo tiene excepciones y una de ellas es que no hubiera sido condenado a penas que no admitan el indulto y este sujeto cometió feminicidio. Toda la población sabe, que el feminicidio es uno de los delitos más grave y que no admite indulto”, explicó Manuel Sosa, abogado de la víctima.