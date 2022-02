Denuncian que la ABT sabía del desmonte que derivó en la construcción del puente menonita

Escucha esta nota aquí

Nuevos detalles salen a la luz pública sobre la construcción del puente menonita que cruza el río Parapetí en la región de Charagua. El secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, dijo que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) tenía conocimiento de los desmontes que derivaron en la edificación de la obra, empezando por la apertura de un camino de 14 kilómetros y cuando ya estaban construidos los pilotes del puentes.

Suárez manifestó que la ABT no hizo nada para paralizar la obra, pese a que tenía conocimiento de esta construcción en febrero de 2021.

Las declaraciones se dan después de que el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, acusara al gobernador Luis Fernando Camacho de tener responsabilidad en la construcción de este puente, que es considerado ilegal.

En días pasados, Camacho apuntó que la ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tendrían responsabilidad en la aparición de este puente, un tire y afloje evidente entre la instancia nacional y la departamental.

En este entendido, Suárez sostuvo que el ministro Montaño quiere confundir a la población diciendo que supuestamente Camacho había argumentado que la ABT y el INRA autorizaron la construcción de dicho puente, "lo cual es falso. Lo que dijo la primera autoridad del departamento fue que estas autorizaciones de las instituciones estatales fueron hechas bajo un sitio medio ambiental denominado Ramsar", situación que derivó en la deforestación de camino de más de 14 kilómetros (km) y en la construcción de la obra.

Se denomina sitio Ramsar a aquel humedal designado como de importancia internacional bajo la Convención sobre Humedales, conocida como la Convención de Ramsar, un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la Unesco.

Con los argumentos respectivos, Efraín Suárez dijo que, de acuerdo a una información publicada la radio Charagua, los funcionarios de la ABT estuvieron en el lugar de los hechos y observaron los pilotes del puente que estaban siendo construidos.

“Esto constituye un hecho muy grave, si bien la ABT no tiene facultad para autorizar o no autorizar la construcción de un puente, dentro de sus competencias sí tiene la posibilidad de fiscalizar los accesos (…) tienen los permisos de desmonte respectivo”, afirmó el secretario departamental.



En el caso del puente ilegal, no existe ningún permiso para desmontar en los accesos- Lo que debió hacer la ABT era paralizar la obra por no contar con la autorización respectiva, según Suárez.

Esta prueba se remitirá a la denuncia presentada ante el Ministerio Público de parte de la Gobernación de Santa Cruz para la paralización y restitución medioambiental, y tratar de revertir esta situación, a fin de que no se ocasione más daño al sitio Ramsar del río Parapetí.

Con respecto a la responsabilidad del INRA, Suárez expresó que se sabe que las tierras de la zona han sido saneadas, y ahora lo que tiene que aclarar la institución agraria es si ha entregado títulos de propiedad a particulares, como los menonitas, hecho que sería totalmente ilegal por tratarse de un sitio Ramsar.

Hasta el mediodía de este lunes el INRA no se había manifestado ante la petición de informe al respecto.

