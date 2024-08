Denuncian recorte de 220.000 hectáreas a El Choré bajo la figura de cambio a área protegida

"Aprovechándose de que la atención de los bolivianos está centrada en la crisis económica, el gobierno de Luis Arce acaba de promulgar el Decreto Supremo 5202. Básicamente, recorta 224 mil hectáreas en tres zonas de El Choré, eliminando así las medidas de protección que existían y las prohibiciones de asentamientos y titulación de tierras dentro de la misma", dijo a través de redes sociales Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra y ex director nacional de la misma institución.

A pesar del daño ambiental, no hubo sanciones para esa zona. Más bien, el 22 de febrero de este 2024, a través de sus redes sociales, el presidente Arce Catacora hizo pública una reunión con representantes de El Choré, entre ellos el asambleísta departamental de la zona, el ministro Eduardo Del Castillo, la diputada Deisy Choque, pero además los directores del INRA, Eulogio Núñez, y de la ABT, Luis Flores Orellana.

En junio, los 'asentados' de la Federación El Choré marcharon y bloquearon el Km 50 de Yapacaní, advirtieron con masificar la protesta si no les aprobaban un crédito para el pavimentado norte de ese municipio.

Más adelante, tanto el oficialismo como la oposición aprobaron el crédito para la obra. Hoy, en agosto, sale el decreto de creación del área protegida, donde además la Gobernación en época de incendios denunció que no podía ingresar.

"No hablan de recortes, no hablan de cuantificación de límites. Hay un acuerdo con los interculturales de la zona, y esto seguramente en coordinación con las centrales agrarias y campesinas, no solamente del norte integrado de Santa Cruz, sino también del Chapare en Cochabamba", insistió.