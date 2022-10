Desactivan protesta en la refinería de Palmasola y el acceso está expedito

Pero la gente seguía protestando. Se podía escuchar algunas voces: “Queremos trabajar. No nos pueden negar nuestros derechos” y “ Queremos trabajar, queremos recuperarnos económicamente , y nos están matando de hambre a los humildes”. Estas aseveraciones corresponden al discurso que los afines al MAS han estado esgrimiendo desde antes del inicio del paro en el departamento, y el que el propio Gobierno sostiene.

“ Justamente esto es para que podamos trabajar ; para que todos podamos salir a trabajar; si no tenemos abastecimiento de combustible va a ser complicado”, manifestó Dorgarthen, antes de ingresar a las oficinas de YPFB con dos representantes de los bloqueadores, donde llegaron a un acuerdo.

Para el dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, el Ministerio de Hidrocarburos es el responsable de la falta de combustible en el departamento. “El ministro de Hidrocarburos ha dicho que no se despache (combustible) a la ciudad de Santa Cruz. Hoy se estaba cerrando incluso a los que llevan a las provincias; ahora se ha liberado, pero lamentamos mucho que el Gobierno en vez de dar una solución está buscando confrontació n”, expresó.

“Ellos dicen (que) queremos tumbar al Gobierno; no nos interesa, porque no estamos en campaña, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es un censo, nada más”, argumentó y finalmente, indicó que el combustible está comenzando a escasear.