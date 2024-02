Desayuno escolar: concejales presentan denuncia contra Jhonny por incumplimiento de deberes

Los concejales Manuel, 'Mamén', Saavedra (Demócratas) y Lola Terrazas (Comunidad Autonómica) presentaron, ante el Ministerio Público, una denuncia por incumplimiento de deberes contra el alcalde Jhonny Fernández y el secretario de Administración y Finanzas, Mario Centellas, por no garantizar el desayuno escolar a los estudiantes del municipio. Saavedra señaló que el lunes y el martes no se entregó el desayuno escolar a los estudiantes y que, "por lo menos, (de) 45 días a dos meses, el desayuno escolar va a llegar incompleto".

"El desayuno escolar es una política recurrente, no es algo novedoso. Todos los años se sabe que en febrero empiezan las gestiones escolares. Entonces no han planificado; improvisan la responsabilidad que tienen con nuestros escolares", remarcó Terrazas.



Esta no es la primera vez que se denuncian problemas con el desayuno escolar en la capital cruceña. El año pasado, el desayuno escolar no llegó a tiempo a los estudiantes y, según denuncias de los padres, se entregaron productos de baja calidad nutritiva.