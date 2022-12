Descartan haber entregado licencia ambiental en la zona Lomas de Arena

La directora de Calidad Ambiental de la Gobernación, María Julia Parada informó que el Gobierno Departamental no ha emitido ninguna licencia ambiental para urbanizaciones en zonas acuíferas.



“En esta gestión, encabezada por nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, no se emitió ningún tipo de licencia en esa zona, es la mentira más grande que pueden decir por lo cual solicitamos que nos presenten con documentos las cosas que dicen. Nosotros como autoridad ambiental departamental no tenemos ningún tipo de licencia ambiental registrada en la zona, los municipios tendrán que hacerse cargo si es que han creado algún tipo de urbanización sin cumplir la normativa correspondiente ", afirmó Parada.



Esta afirmación se da después de una denuncia en un medio de comunicación donde aseveran que la Gobernación supuestamente emitió una licencia ambiental autorizando la creación de urbanizaciones en zonas acuíferas.



Parada puntualizó que para hacer cualquier tipo de denuncia, se debería presentar una documentación, y en este caso, mostrar una licencia ambiental emitida por el actual Gobierno Departamental.



Para finalizar, la autoridad dio a conocer que su Dirección, antes de emitir una licencia ambiental, exige una serie de documentación y cuentan con varios filtros, más aún tratándose de una zona tan importante como la zona de amortiguación del parque Lomas de Arena.