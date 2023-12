Desde el MAS critican la convocatoria a la caravana por Camacho

"Hemos escuchado a algunos dirigentes convocar a una marcha, ellos dicen por defensa a la democracia y derechos de Camacho. Pero ahí les planteo: ¿por qué no hacen marchas para las víctimas de Sacaba, Senkata y Montero? También deberían pedir resarcir los daños del golpe de Estado", reclamó el ministro.



Agregó que "¿acaso no son bolivianos, no tienen derecho? Entonces ahí no van a querer responder aquello, porque en esos 36 días de paro se perdió más de 780 millones de bolivianos, calculados por el Ministerio de Economía".



Es más, sugirió "entonces en estas marchas que están promoviendo no identifican a las personas que lo bajaron del avión ilegalmente a los pasajeros, a los violentos que rompieron vidrios, puertas del aeropuerto Viru Viru, a quienes pusieron en riesgo nuestra categoría número uno como aeropuerto internacional. Además de la muerte de Puerto Quijarro, en el barrio Latino, la violación de una joven. ¿Acaso para ellos no hay justicia?".



Según el ministro, "esta marcha es convocada por un tema político y la separación que quieren realizar de Santa Cruz y Bolivia. Lo que pretenden hacer es ver a Camacho como una víctima. Pero no, el señor Camacho no es ningún perseguido político".