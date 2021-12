Desde el MAS fiscalizarán el avance del caso ítems fantasmas y piden esclarecerlo "caiga quien caiga"

Escucha esta nota aquí

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció la fiscalización del caso de los 800 ítems fantasmas detectados en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, a tiempo de pedir al Órgano Judicial esclarecer el desvío de recursos municipales “caiga quien caiga”.

Fue en este contexto en el que Mamani aprovechó para arremeter contra quienes protestaban contra la Ley 1386, contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, aduciendo que habían grupos que rechazaron la norma cuando esta tenía el propósito de detectar, investigar y sancionar estos hechos delictuosos.

“Ahora nos da la razón del por qué ciertos sectores estaban en contra de un proyecto de ley en su momento, y una normativa que estaba en vigencia (1386), relacionados con las ganancias ilícitas. Imagínense, hubo sectores que estaban en contra de esta normativa que estaba destinada a detectar estos movimientos raros, que no corresponden porque no se justifican”, sostuvo la autoridad legislativa.

Luego de develarse la red de corrupción al interior de la Alcaldía cruceña, el Ministerio Público conformó una comisión de fiscales encargados de llevar adelante una investigación de alto nivel. En ese marco, citó a la exalcadesa Angélica Sosa y otras cinco personas para que declaren en calidad de testigos. Asimismo, emitió órdenes de aprehensión contra Antonio Parada, exdirector de Recursos Humanos, y su hermano Guillermo Parada, apuntados como principales involucrados en la red de corrupción.

“Caiga quien caiga, va a tener que estar frente a la justicia. Pedir al Órgano Judicial que trabaje con la investigación para ver quiénes son los responsables y determine qué va a pasar con ellos, porque no puede ser que actúen de esta manera cuando el pueblo boliviano ha confiado en una autoridad para que trabaje en beneficio de su región. No puede ser que estemos con estas actitudes queriendo enriquecernos de cualquier forma, eso no compartimos”, reprochó Mamani.







Acciones a seguir

Mamani anunció dos medidas que se asumirán desde el Órgano Legislativo. El primero, el envío de Peticiones de Informe Escrito (PIE) a autoridades de Gobierno, como a la comuna cruceña, para recaudar mayores informes sobre este hecho.

La segunda medida, tiene que ver con la reunión que sostendrá con jefes de bancada esta semana, para analizar la posibilidad de conformar una comisión mixta de investigación en la Asamblea Legislativa, por lo que la oposición también podría sumarse a esta iniciativa.

“No son uno o dos ítems, son 800, si hacemos la sumatoria, se habla de millones (de bolivianos) que no se sabe dónde están. (…) Inmediatamente vamos a coordinar con las comisiones respectivas para enviar las peticiones de informe. Segundo, si es que en la reunión se decide conformar la comisión mixta, inmediatamente tendríamos que activar para que trabaje”, concluyó el titular de Diputados.

La sospecha de Evo

En medio de la polémica, otro que salió a dar su punto de vista fue el líder del MAS, Evo Morales, quien apuntó que el dinero generado por los 800 ítems fantasmas en el municipio cruceño, sirvió para financiar los bloqueos de 21 días de paro, que se dieron a raíz de los indicios de fraude y que concluyeron con la renuncia del exmandatario y su salida del país en un avión enviado desde México.

“Demandamos una profunda investigación del caso #ÍtemsFantasmas de la alcaldía de #SantaCruz hasta identificar a todos los responsables y establecer si ese dinero fue usado para financiar los 21 días de paro durante el golpe de Estado. Que se sepa la verdad y se acabe la impunidad”, sostuvo la ex autoridad vía Twitter.

Además, en las últimas horas también se refirió al asunto:

El caso de #ItemsFantasma de alcaldía de #SantaCruz es la peor forma de corrupción de logias y grupos de poder que debe esclarecerse sin tardanza ni negligencia del fiscal de ese departamento. Que la investigación y sanción alcance a todos los niveles de Estado caiga quien caiga. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 6, 2021

