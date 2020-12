Desde enero Santa Cruz registra 13.644 hechos de violencia

Escucha esta nota aquí

Las imágenes de un hombre que golpeaba a su pareja embarazada y que se divulgaron a través de las redes sociales, conmovieron a la ciudadanía y permiten destapar las cifras de hechos similares y hasta peores, que se han registrado en lo que va del año en Santa Cruz.

De enero a noviembre de 2020, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) registra 13.644 casos de maltrato a víctimas especiales (niños y mujeres) dentro del hogar. Entre los hechos se mencionan violaciones menores y adultos, maltrato físico, feminicidios, abuso sexual y otros.

Ya organizaciones como ONU Mujer y otras habían alertado sobre el hecho de que la violencia contra los niños y las mujeres se había exacerbado durante el confinamiento por la pandemia.

En 2019, la Felcv registró en Santa Cruz 17.465 casos de violencia, pero solo en noviembre de esta gestión se han recibido 300 casos, según los registros a los que accedió EL DEBER.

Entre los casos más graves, se han cometido 18 feminicidios, la mayoría ocurridos en el entorno familiar de las víctimas, según las investigaciones de la Felcv y de la Fiscalía. La cifra muestra que en 11 meses ya se superó la cifra total de 17, ocurridos en todo el 2019.

Un buen porcentaje de los feminicidios fueron esclarecidos con la detención de los responsables y quedan por esclarecer al menos cinco que están en etapa de investigación para capturar a los autores.

La Felcv registra un total de 11.359 casos de violencia familiar o doméstica ocurridos en Santa Cruz hasta noviembre.

En la Felcv y en la Fiscalía se informa que estos ocurren mayoritariamente en el mismo seno familiar. Durante 2019 fueron atendidos 14.620 hechos de violencia familiar o doméstica, según la Felcv. Otros especialistas opinan que este año pudo haber un subregistro por la pandemia.

Las cifras al mismo tiempo revelan que desde enero ya se registraron en Santa Cruz un total de 309 delitos de violación, casos que en su mayoría también fueron esclarecidos con la detención y el proceso iniciado contra los responsables.

Niños víctimas

El trabajo de investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia registra que hasta noviembre en Santa Cruz se atendieron un total de 407 violaciones a infantes (menores de un año), niños y adolescentes.

Los investigadores indican que los agresores son parte del entorno inmediato de las víctimas. Gran porcentaje de los casos fueron aclarados con la captura y procesamiento de los autores plenamente identificados. En esta misma clasificación de delitos, es decir violación a infante, niña, niño o adolescente, pero en el grado de agravado se registraron 21 hechos y del mismo modo los autores resultaron familiares o amistades cercanas. Asimismo hasta noviembre la Felcv registró 829 casos de abuso sexual.

Miedo por lo económico

Las cifras de los hechos de violencia contra la mujer, niños, niñas y adultos son una realidad, pero las autoridades creen que esos números reflejan solo los casos que llegan a ser denunciados. “Cuántos serán los hechos que no se denuncian y quedan escondidos por el miedo de la gente”, se preguntó un jefe policial.

El director de la Felcv, José María Velasco, aseguró que gran número de hechos no son informados a las autoridades competentes.

“En casos específicos, cuando la mujer es agredida por su pareja, primero calla por temor a represalias y después las agresiones vuelven a repetirse una y otra vez. Finalmente se quedan calladas y humilladas, pues prefieren sufrir, soportar todo y no denunciar a su pareja por miedo a quedarse solas y a no recibir la ayuda económica. En realidad por la dependencia económica no denuncian y por ese miedo se quedan escondidos cientos de hechos de violencia”, sostuvo Velasco.

Instituciones que desarrollan acciones contra la violencia de género como la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Casa de la Mujer y otras consideran que hay miles de casos que se quedan en la impunidad por temor a represalias de sus parejas y por miedo a perder esa ayuda económica de su mismo agresor si es que lo denuncia y va preso.

La Felcv registra que el año pasado un sujeto reincidente fue enviado a la cárcel por propinar una brutal golpiza a su esposa con 5 hijos menores. Ella, en plena audiencia, suplicó llorando al juez que no lo envíen a la cárcel porque no había quién trabaje para alimentar a los niños que estaban en el juzgado.

El Plan Tres Mil concentra el mayor número de casos, le siguen la zona central, Los Lotes y Pampa de la isla



La Felcv informó que en la extensa ciudadela Andrés Ibáñez es donde más hechos de violencia se han registrado, haciendo un total de 1.762 casos, de los cuales 1.465 se refieren a violencia familiar o doméstica. Le sigue la central de la Felcv de la avenida Santos Dumont y tercer anillo con un total de 1.629 casos, de los cuales 1.361 corresponden a violencia familiar o doméstica.

La Felcv de Los Lotes recibió 1.490 casos, de ellos 1.281 son por violencia familiar o doméstica. La Pampa de la Isla atendió 1.217 hechos de violencia y de esa cifra 1.017 corresponden a violencia familiar o doméstica, mientras que la Villa Primero de Mayo registra 1.265 casos, de los cuales 993 son por violencia familiar y doméstica.

El resto de las zonas y provincias registra un número inferior de hechos de violencia, lo asegura la Felcv en un trabajo realizado hasta noviembre. Pese a ello, los números preocupan a las autoridades por lo que consideran mejorar la atención el año que viene.