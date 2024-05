Desde la cárcel, Camacho defiende sus publicaciones en redes y arremete contra Aguilera

“Después del brutal desatino que ha cometido Mario Aguilera al entregar la autonomía al MAS, se ha permitido poner en duda de que no sea mi voz la que mediante diversas maneras llega hasta los cruceños en las redes sociales. Por eso reenvío con mi puño y letra lo que he manifestado en las redes sociales” , publicó Camacho, junto a una fotografía de una carta escrita a mano.

¿Qué respondió Mario Aguilera a Camacho?

El gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, por su parte, lamentó las declaraciones de Camacho, afirmando que en el último mensaje parece estar "mal informado” sobre la situación. Además, señaló que el gobernador electo no es quien controla directamente el contenido publicado en sus redes sociales oficiales, debido a su situación de "secuestro" en Chonchocoro, donde no tiene acceso a un dispositivo móvil.

"Está mal informado, además, son tuits, que sabemos, que él no hace. Hay gente que le molestará que yo defienda al gobernador, pero hasta ahora no me he equivocado en lo que he dicho, hasta donde yo entiendo, el gobernador (Camacho) desde su secuestro no escribe tuits", declaró Aguilera ante la prensa.