Desempolvan caso de asesinato: ex recluso acusa a policías de esconder al autor y de recibir $us 80.000

El asesinato del empresario soyero Víctor Hugo Cuéllar González vuelve a la agenda del Ministerio Público. ¿El motivo? Salieron a la luz una serie de pruebas -entre audios, testimonios, videos y documentos- en los que se revela que el homicida no es quien la Policía presentó. Con estas pruebas se destapa una presunta red en la que encubren al verdadero autor.

La muerte de Cuéllar se produjo en noviembre de 2021, cuando asaltantes le arrebataron la suma de $us 180.000 y lo hirieron de muerte.

Recientemente, el ex recluso Titer Cuéllar Alvarado, que se declaró en la clandestinidad, hizo conocer a través de un video que está amenazado de muerte por miembros de la Policía y que se vio obligado a revelar los detalles del crimen porque buscan incriminarlo como el autor de la muerte violenta del empresario soyero.

En el video, el ex recluso hace un llamado al comandante de la Policía, Erick Olguín, y al fiscal departamental Róger Mariaca, para que le brinden garantías, pues indica que quiere presentarse y probar su inocencia. Afirma que la Policía sabe quién es el verdadero autor de la muerte del empresario.



“Soy Titer Cuéllar Alvarado y me quieren incriminar por el hecho de que tengo antecedentes. Quiero vivir tranquilo. La Policía sabe quién mató a Víctor Hugo Cuéllar. El verdadero autor, que lo asesinó de cinco disparos, hizo un arreglo con los policías de la Felcc", reveló Titer Cuéllar en el video grabado que se difundió en el programa Inter Criminis.

En la grabación, el ex recluso, desde la clandestinidad, asegura que su vida está en peligro porque el verdadero asesino habría pagado $us 80.000 para que no lo culpen.

Reveló que el verdadero autor de la muerte del empresario soyero es Gerson Paúl Limachi Condori, alias ‘Mamá osa’, que curiosamente guarda detención en la cárcel de Palmasola, pero por un delito menor (robo).

"Lo maté con una 9 milímetros"

También se difundió la grabación de un diálogo entre el recluso Gerson Paúl Limachi Condori y Titer Cuéllar Alvarado. El primero cuenta que disparó cinco veces al empresario Víctor Hugo Cuéllar, al que interceptó estando a bordo de una motocicleta -junto a su cómplice, un colombiano- cuando la víctima llegaba a su casa, ubicada en la avenida Prefecto Rivas, de la capital cruceña.

Fue así que le arrebataron un maletín con los $us 180.000; además, dice que le disparó con un arma de 9 milímetros.

“Parece que era de hierro, el loco, seguía corriendo herido. El arma que utilicé es una 9 milímetros. Le robamos $us 180.000. Mi socio es un 'coloncho' (colombiano) que está en Chile, por Antofagasta. Yo trabajo con puro extranjeros, con un jefe de la Policía y también trabaja para el ministro ojo de sapo”, reveló.





$us 80.000 tiene la Policía

En el audio, Limachi revela que entregó $us 80.000 a los policías, entre ellos a un alto jefe policial y a dos agentes antiguos. “Los otros $us 100.000 los tiene guardados mi prima y si no me los da, se muere".



El fiscal Mariaca confirmó que ya se formó una comisión de fiscales y se investiga el caso por considerarse de extrema gravedad y por esa razón está siendo desempolvado y se realizarán las pesquisas para su esclarecimiento total.



La comisión de fiscales, dirigida por Mariaca, ingresó al penal de Palmasola este martes por la mañana.

El abogado Ernesto Cuéllar, que defiende a Titer Cuéllar, se apersonó a la cárcel junto a los fiscales y pidió garantías para su defendido porque jamás participó en el hecho, que tiene pruebas, que purgó 10 años en la cárcel y ahora quiere vivir en paz.

“La familia del empresario asesinado se comunicó con nosotros. Me dijeron: 'su cliente hizo más que la Policía y ahora se esclarecerá todo'. Nosotros pedimos garantías”, dijo el abogado Ernesto Cuéllar.

Este hecho no solo movilizó a la Fiscalía y a la Policía, sino que habría causado el repentino cambio de un alto jefe policial y para la tarde se espera una rueda de prensa con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.



