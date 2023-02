Desestiman denuncia contra un hombre acusado por trata y tráfico

En su declaración ante los investigadores, la adolescente contó que hace cuatro o cinco días se había salido de su casa, porque su madre la botó, le dijo que cuando regresara no quería verla en la casa. También dijo que llamó a su padre, que vive en Santa Ana de Yacuma y él le dijo que le ayudaría. "Me fui a la casa de mi amiga, M.j. y el amigo de ella, S.E.P, a quien no conozco, nos invitó a desayunar", dijo a tiempo de señalar que no estaba encerrada como denunció la madre. Ante estas declaraciones, la Fiscalía decidió desestimar la denuncia, aunque aclaró que la denunciante puede impugnar esta decisión.