Desfile escolar se desarrolló con nueva titular de la DDE y con un incidente por la wiphala

“Aquí han puesto esta bandera (wiphala) que no representa a los pueblos del oriente boliviano, si ellos quieren poner esa bandera, que la pongan allá, en su pueblo. Aquí, en el oriente boliviano esta bandera no nos representa, aquí tiene que flamear las banderas cruceña y la boliviana. Este no es un acto del MAS, este no es un acto del 6 de Agosto, aquí no van a venir a hacer lo que les da la gana, aquí el pueblo cruceño se tiene que hacer respetar, por eso hemos puesto la bandera verde y blanco y verde porque está por encima de esto (wiphala), dijo una de las mujeres a EL DEBER.