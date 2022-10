Desirée está a 1.000 dólares de poder cumplir su sueño de ser una guardameta profesional en EEUU

Sus padres se ganan la vida vendiendo masacos, arepas y zonzos con café y chocolate; es un trabajo que realizan todos los días para, no solo, mantener a sus tres hijos sino también para apoyarlos en sus sueños de convertirse en deportistas profesionales.

“Hay muchas cosas de las que nos tenemos que privar para tener dinero para ellos, porque no solo Desirée juega, sino también mis otros hijos; es sacrificado pero me siento orgullosa”, expresó Luz Gardy Marcos, madre de Desirée, quien detalló que la adolescente debe viajar todos los días a Santa Cruz para entrenar, ya que está convocada a la selección cruceña sub 18 y esto le cuesta unos Bs 100 diarios, sin tomar en cuenta los percances que pueden ocurrir en la carretera, como los bloqueos, lo cual duplica su presupuesto y el tiempo de desplazamiento.