Destituyen a Andrea Fórfori tras denuncia sobre supuesto desvío de fondos municipales en el Jardín Botánico

“Se les ha depositado sueldos de meses que no han trabajado, que no eran parte de la Alcaldía, han recibido los sueldos autorizados por el Jardín Botánico, autorizados por la secretaría de Finanzas , por el alcalde Jhonny Fernández, y les han pedido que esa plata la depositen en cuentas bancarias”, explicó Medrano.

Al final del video también se la escucha confrontando a las personas que la exhibieron con el concejal: “Usted cree que yo voy a adivinar que va haber gente que me va a traicionar y que me va a tirar con la lanza por detrás, o sea vos estás mordiendo la mano a quien te dio de comer (…) No es matufiada y por su culpa toda esta gente se va a quedar sin trabajo”, añade Fórfori.