Destituyen a director de RRHH de la Gobernación tras ser denunciado por acoso sexual y laboral

L. S. E. fue destituido del cargo de director de Recursos Humanos (RRHH) de la Gobernación de Santa Cruz, luego de que se conociera una denuncia en su contra por los presuntos delitos de explotación laboral y acoso sexual y laboral. La víctima es una mujer que lleva más de un año trabajando como auxiliar de dicha repartición.

Según la denunciante, desde que el acusado asumió como director del área, el 5 de mayo, empezó a hacer algunos cambios, entre ellos, instruyó a todos los funcionarios a que pasen por su oficina a despedirse de él, luego de terminar cada jornada de trabajo, sin importar si debían esperar dos o tres horas por encontrarse él en reuniones.

“Si no entrábamos a despedirnos de él, podríamos tener una llamada de atención o incluso el despido. Hasta ese momento podía sobrellevar la tensión que esto me causaba por la imperiosa necesidad de trabajar y mantener mi fuente laboral”, comenta la afectada en su denuncia.

La mujer relata que la trasladaron de escritorio para que haga de secretaria personal del director de RRHH, pese a que este ya tenía a una funcionaria con el ítem designado para ese cargo. Es durante ese periodo que ella sufrió constantes acosos sexuales, según la denuncia.

“Me llamaba a su oficina y me pedía que cierre la puerta. Yo le preguntaba qué necesitaba y él me respondía: 'A usted la necesito (…)´. Cuando yo estaba cerca de él, en muchas ocasiones me agarraba de la cintura y yo tenía que salir con lágrimas de impotencia que me generaba la situación”, dice la funcionara en su acusación.

Además, señala que el 13 de septiembre ingresó a la oficina del director de RRHH y como este había tenido una “pequeña cirugía en el pie” le pidió que le “desabrochase el cierre de su pantalón, que le baje el cierre y lo acompañe al baño a orinar”.

La mujer comenta en su denuncia que rechazó este pedido y que podía pedir que otros colegas acudan a ayudarle, pero el sindicado le respondió: “Esas son mariconadas”. Sin embargo, él le insistió durante 15 minutos que acceda a su solicitud, pero ella solamente lo acompañó hasta el baño “para no perder su trabajo” y él ingreso solo.

EL DEBER se contactó con Alejandra Serrate, directora de Asistencia Ciudadana de la Gobernación, quien confirmó que el denunciado, de iniciales L. S. E., fue destituido del cargo de director de RRHH de manera inmediata, luego de que se conociera la denuncia en su contra.

“De manera verbal, la víctima me hace conocer sobre su denuncia el mediodía del 14 de septiembre y ese mismo día, en horas de la tarde, el funcionario es alejado de su cargo hasta que culminen las investigaciones. La acción fue oportuna, porque en menos de cinco horas se brindó la protección sicológica a la afectada, alejándola del acusado”, explicó Serrate.

La directora comentó que la Gobernación cruceña le inició un proceso interno al denunciado el 15 de septiembre, cuando se recibió de manera formal la documentación de la víctima, la cual ya había sido elaborada dos días antes. Añadió que se informó al Ministerio Público de este hecho y se está a la espera de que acepten la denuncia, para que se investigue de manera penal.

Además, la directora de Asistencia Ciudadana comentó que, durante todo el mes de agosto se capacitó a más de 300 funcionarios de la Gobernación para evitar que se registren hechos de acosos laborales u otros delitos contra la mujer.

“Las capacitaciones estuvieron a cargo de sicólogas especializadas, porque queremos prevenir este tipo de casos. Tenemos la instrucción del gobernador Luis Fernando Camacho, de no tolerar este tipo de hechos”, afirmó.

Por el momento el cargo de director de RRHH permanece acéfalo, hasta que se designe a una nueva autoridad. La víctima volverá a ejercer las funciones para las que fue contratada, mientras se le brinda asistencia sicológica y apoyo social.

