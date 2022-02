Destituyen a Ever Mérida de la Dirección de Asuntos jurídicos de la Alcaldía cruceña tras denuncia de acoso sexual

Escucha esta nota aquí

Ever Mérida fue destituido del cargo este viernes, por lo que ya no estará más al mando de la Dirección de Asunto Jurídicos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Su salida se da después de la denuncia por acoso sexual por parte de una ciudadana, que presentó las pruebas que pusieron en jaque a la administración de Jhonny Fernández.

Fue el propio alcalde Fernández quien confirmó a los medios de prensa que Mérida fue apartado del cargo y remarcó que debe responder por los delitos que ha sido sindicado y por ello no podrá ejercer como autoridad municipal.

“Él tiene que ir a responder y no tiene que estar ejerciendo el cargo. Que vaya allá como cualquier ciudadano y se defienda como corresponde. Aquí no se encubre a nadie”, apuntó el alcalde.

En otras ocasiones, Jhonny sostuvo que los delitos son personales y que cada persona debe responder ante la justicia por sus actos.











Su cargo será asumido de manera interina por la abogada Isabel Fernández, quien asumirá la labor de defensa de los intereses de la comuna.

Isabel Fernández Hurtado (foto) es abogada y en su currículum figura que trabajó durante siete años como asistente particular del Ministerio Público, además de ser jurista en el ejercicio libre de la profesión.

La denuncia contra Mérida

Después de que el Ministerio Público admitiera una denuncia por acoso sexual contra Mérida, la víctima relató el calvario que tuvo que vivir en todo este tiempo. Dijo que todo empezó en febrero de 2019, cuando a cambio de $us 6.000 le prometieron trabajo en la Alcaldía, tema que nunca se concretó. Fue ahí que la víctima pidió la devolución de su dinero y fue derivada con el abogado Ever Mérida, quien en diferentes ocasiones le fue devolviendo porcentajes del monto entregado.

No obstante, ante los reclamos que ella le hacía para que le devuelva el monto faltante, el hombre empezó a hacerle propuestas sexuales, que ella rechazó. Los chats con dichas propuestas sexuales han sido adjuntados como pruebas por la víctima. "Los halagos se convirtieron en piropos y después en obscenidades. Me dijo que si me entregaba a él, me iba a dar la mitad de la deuda", manifestó la afectada.

Por otro lado, Cristian Sánchez, el abogado que defiende a Mérida, se apersonó hasta el Ministerio Publico para solicitar información para asumir la defensa sobre la denuncia de supuesto acoso sexual.

"Estamos dispuestos al requerimiento del Ministerio Público cuando nos convoquen. Pero el doctor está indignado por estas circunstancias y niega enfáticamente los hechos que están circulando en las redes sociales y medios de comunicación (la denuncia por acoso sexual). Como hombre de derecho él se va apersonar", declaró Sánchez.

Detalló que la denuncia que ha circulado es "artificial y falseada", y que, presuntamente, tiene el fin de defenestrar las investigaciones que está realizando la Policía y el Ministerio Público respecto a los hechos de corrupción de pasadas gestiones.

De momento, el caso está en investigación y lo que está claro es que Ever Mérida no es más director de Asuntos Jurídicos de la municipalidad.

LEA TAMBIÉN SANTA CRUZ Víctima de acoso sexual cuenta el calvario que tuvo que vivir por acceder a un ítem de la Alcaldía "Me decía cosas desubicadas, los halagos se convirtieron en piropos y después en obscenidades. Intentó manosearme, agarraba mis manos y quería besarme", relató la mujer que presentó una denuncia contra el director jurídico de la Alcaldía cruceña