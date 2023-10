Destituyen a la directora del Parque Amboró, la misma que denunció las plantaciones de coca dentro de la reserva nacional

"En uso de las facultades que me otorga en el marco de la Resolución Ministerial No. 396 de fecha 30 de agosto de 2023, comunico a usted que se prescinde de sus servicios correspondiente al ítem 82, como directora del Directora del Parque Nacional Anmi Amboró", reza la primera parte del memorándum firmado por Johnson Jimenez, como director Ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).



"En tal sentido, su último día vinculación en el Sernap, será el 31 de octubre de 2023; asimismo, en el marco del Decreto Supremo No. 718 de 1 de diciembre 2010 y Decreto Supremo No. 23318- A de 3 de noviembre de 1992, deberá entregar un Informe de Actividades desarrolladas a la fecha (mencionar avances, logros e identificar documentación pendiente en atender), registros informáticos, documentación debidamente concluida, ordenada al personal asignado y todos los activos fijos, deben ser entregados al al área de activos fijos, sellos personales, y credenciales deben ser entregados al área de Recursos Humanos", detalla el documento.