Destituyen a Rómulo Calvo de la Caja Petrolera de Salud

La Caja Petrolera de Salud (CPS) despidió a Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, de su trabajo como médico, argumentando que no acudió a su fuente laboral durante las gestiones 2020 y 2021.

“Hoy se confirmó la destitución de su cargo. Antes ya había sido despedido por los administrativos, pero presentamos un recurso jerárquico de impugnación y hoy conocimos la respuesta. Rómulo no fue notificado de forma oficial, pero ya sabemos que se confirmó su despido”, explicó su abogado, Martín Camacho.

El jurista dijo que esta determinación fue firmada por la Dirección Departamental de la CPS y adelantó que apelarán a la resolución para conseguir que Calvo pueda volver a su fuente laboral. “Estamos analizando plantear una acción constitucional, porque consideramos que no tomaron en cuenta los descargos que presentamos”, comentó en contacto con EL DEBER.

Camacho dijo que desde la Caja Petrolera justificaron el despido señalando que el líder cívico no marcó su asistencia en el biométrico en las gestiones 2020 y 2021. Sin embargo, explicó que su defendido contaba con fuero sindical y había sido liberado del marcado de asistencia por Recursos Humanos.

“Los administrativos de la Caja dicen que durante los dos años de pandemia Calvo no se presentó a trabajar, pero no tomaron en cuenta que en los registros se evidencia que realizó 1.328 cirugías en ese tiempo, eso no ha sido valorado”, detalló.

Calvo tenía el cargo de médico cirujano con especialidad en coloproctología. Además del proceso administrativo que se le inició porque supuestamente no se presentó a trabajar, también se le sigue un proceso penal por parte de la Fiscalía.

“Con los abogados nos estamos reuniendo para analizar la defensa del presidente cívico no solo en la parte administrativa, sino también en el proceso que le iniciaron para perseguirlo políticamente”, agregó.

