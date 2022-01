Detectan un sobreprecio de $us 8 millones en compra de vertedero

Escucha esta nota aquí

Un informe de la Contraloría establece que por la compra de los predios donde actualmente funciona el vertedero municipal, próxima a la comunidad San Miguel de Los Junos, hubo un sobreprecio de $us 8 millones, indicó la directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza.



Según lo comunicado por la funcionaria municipal, el relleno sanitario, que tiene una superficie de 200 hectáreas, fue comprado en $us 10 millones por la anterior gestión municipal.

“El precio catastral de los predios es de Bs 261.000, esto no lo digo yo, lo dice la Contraloría. Sin embargo, este negocio irregular se consolida por el precio de $us 10 millones. Es decir, se lo realiza sobre el precio comercial y no sobre el precio catastral”, explicó.



Entre las observaciones del informe de Contraloría, detallan que un primer avalúo se tomó como precio referencial de $us 1 por metro cuadrado, pero tres meses después se realizó un segundo avalúo, donde hubo una diferencia en el precio, dejando a $us 5 por metro cuadrado.



Pedraza agregó que el precio catastral debe ser una referencia, para que puedan negociar los administradores públicos, no así el valor comercial porque, por ejemplo, los predios donde funciona actualmente el vertedero no tenían un fin comercial, sino que tenía como objetivo una necesidad pública. “Se permitió una segunda negociación y hubo un sobreprecio abismal, teniendo como daño económico más de $us 8 millones”.



Este es uno de los 18 procesos legales abiertos contra la anterior gestión municipal, y por este caso están siendo investigadas la exsecretaria municipal de Administración y Finanzas Sandra Velarde, y otras cinco personas.



Analizan más citaciones



Hace un par de días, efectivos de la Unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público realizaron tres allanamientos en los inmuebles relacionados con las seis personas investigadas.



Tras los operativos, donde se secuestró documentos y discos duros de computadora con archivos digitales, los representantes del Ministerio Público señalaron que se está analizando notificar a la exalcaldesa interina Angélica Sosa, detenida en el penal de Palmasola por el caso ítems fantasmas, para que declare como testigo en la presente investigación.