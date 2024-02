Detenido con armas declara que fue torturado por policías

Los detenidos fueron llevados ante la jueza cautelar Carla Lorena Añez. La Fiscal Delmy Guzmán presentó imputación por tenencia y porte de arma. La juez tras hacer una valoración, concedió arresto domiciliario a los dos detenidos. La Fiscalía no presentó apelación alguna contra el fallo, y reconoció su legalidad.

Antes de emitir el fallo, la jueza le dio la palabra para su defensa a Lorgio S. M.. “La Policía entró a mi casa en dos ocasiones, recibí golpes, torturas. Me llevaron embolsado, golpeándome. Y se han pedido cualquier cantidad de cosas en mi casa, objetos de valor que han sido regalados por mi suegra, cosas que me dejó mi padre.. Y en la quinta que allanaron sacaron cosas de mis hijos. Dicen que somos secuestradores, no hay una sola víctima que diga que fue secuestrada” , manifestó.