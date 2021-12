Detienen a cinco policías que supuestamente facilitaron el envío de droga de Viru Viru a España

Escucha esta nota aquí

Tras una investigación policial en coordinación con agentes españoles, se logró aprehender a cinco efectivos policiales y una funcionaria de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), que presuntamente habrían facilitado el traslado de un pasajero con droga hacia la ciudad de Madrid (España).

La indagación del caso se inició luego de que el 11 de diciembre la Policía Nacional de España detectara en el aeropuerto de Madrid-Barajas 62 kilogramos de cocaína de alta pureza en un vuelo procedente de Bolivia. EL cargamento de droga tiene un valor de 4 millones de dólares aproximadamente.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que, tras conocer del hecho, el grupo especial GICE de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) inició las pesquisas para capturar a la persona que llevó el equipaje con droga desde el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz, hasta la ciudad española.

De esta manera, el 28 de diciembre, los agentes de la Felcn aprehendieron a Ridel Vidal Tococi cuando se encontraba en por la plaza Bolívar de Quillacollo, en Cochabamba. Del Castillo aseguró que el sindicado es el responsable del envío de sustancias controladas a Europa y aseguró que realizaba vuelos periódicos a España, según su flujo migratorio.

Respecto a los efectivos de seguridad implicado, la autoridad informó que se trata de cinco sargentos de la Policía y a una funcionaria de Sabsa que estuvieron presentes el día en que el cargamento ilegal fue transportado hasta España y no notificaron del caso con los procedimientos correspondientes.

Los policías detenidos son; William C. V., Jhonny U. R., Sergio E. H., José Antonio C. B. y Luis Alfredo M. C. Además, de Yenny B. R., trabajadora de Sabsa.

