Detienen a tres funcionarios de Migración de Puerto Suárez por salida de ex ministros

Tres funcionarios subalternos de la Dirección de Migración con puesto en oficinas de Puerto Quijarro y Puerto Suárez, fueron detenidos por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), relacionados a la salida ilegal del país de los exministros Arturo Murillo y Fernando López.



El informe fue oficializado por autoridades de la Felcc de Santa Cruz, a la cabeza del coronel Ángel Morales. Los detenidos inicialmente fueron trasladados a Roboré y luego a la capital cruceña para ser presentados ante fiscales, a fin de que se les reciba sus declaraciones informativas.

Morales manifestó que los funcionarios fueron aprehendidos dando cumplimiento a mandamientos emitidos por el juez Anticorrupción de La Paz, que tiene el control jurisdiccional del caso.

Según los informes, los funcionarios Erik A.P., César C.P., y Alex R.F. fueron sometidos a una investigación por presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, luego de que los exministros Murillo y López salieran del país el 5 de noviembre por la frontera de Puerto Quijarro, para ingresar a Corumbá-Brasil.

El fiscal Moisés Alexis Vilela Dorado ya emitió un informe ante un juez anticorrupción de La Paz haciendo conocer la ampliación de las investigaciones contra los funcionarios por considerar la existencia de indicios de su participación en facilitar la salida de los dos ex ministros.

El juez definirá la situación jurídica del ex director nacional de Migración Marcel Martín Rivas, que permanece aprehendido desde hace dos días y será presentado ante un juez cautelar.

Familiares de los funcionarios calificaron como un exceso y abuso de poder la detención sin considerar que ellos nada tienen que ver con la salida de los ex ministros. Los familiares y la defensa aseguran que, como simples funcionarios, no estaban de turno a la hora en que las ex autoridades salieron del país y que son inocentes.