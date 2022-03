DGAC admite que estuvo en aeródromo Mundaka el día del operativo antidrogas

Escucha esta nota aquí



Un operativo antidrogas en el aeropuerto Mundaka puede complicar al exjefe nacional antidrogas, Maximiliano Dávila, quien hizo anular el informe de los oficiales que realizaron la operación y elaborar uno nuevo, en el que no figuran los detenidos.

El día del operativo, agentes de la Felcn fotografiaron una camioneta oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el aeródromo Mundaka, ubicado a 20 kilómetros de Cotoca, en el que se incautaron aeronaves y se detuvo a presuntos narcotraficantes.

En un comunicado de prensa, la DGAC admitió que un equipo de la entidad estuvo en el lugar, a bordo de la camioneta fotografiada, y que realizaron una inspección en la que detectaron presencia de efectivos de la Felcn.

El documento de la DGAC no dice si el aeródromo es legal, si cumple requisitos para el despegue y aterrizaje de naves aéreas y tampoco menciona que la presencia de la Felcn era parte de un operativo antidrogas. Solo dice que estuvieron presentes en ese lugar.

La realización del operativo está registrada en el informe JDFELCN-261/19 y caso SC-X-611/19 de la Felcn, del 30 de julio de 2019, que luego fue reemplazado por otro documento por orden de quien era jefe antidrogas, Maximiliano Dávila, quien anuló el operativo, presuntamente para favorecer a una red internacional de narcos.

El lunes, 14 de marzo, mediante un comunicado la DGAC, informó que, en el marco de sus atribuciones, realizó una inspección al aeródromo Mundaka en fecha 14 de agosto de 2019, en cumplimiento a memorándums emitidos el 12 y 13 de agosto de 2019, mediante los cuales se designó a personal de la DGAC para realizar una inspección general al aeródromo Mundaka, en Santa Cruz, con el fin de verificar los requisitos de seguridad operacional aplicables a este tipo de aeródromos, de acuerdo a la reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB, 137, apéndice 8.

En el comunicado la DGAC señala que “en dicha oportunidad, el personal de la DGAC se apersonó a las instalaciones del citado aeródromo con el vehículo oficial de la institución, mismo que coincide con la fotografía publicada por un medio de circulación nacional”.

La DGAC señala que la inspección fue documentada con fotografías, mediante los informes de especialistas de la DGAC de fechas 19 y 21 de agosto de 2019, donde se detalla el trabajo de inspección realizada con un recorrido por la pista, entre otras labores. “Los mencionados documentos también reportan la presencia de la Felcn en el citado aeródromo”, señala el comunicado de la DGAC.

Sin embargo, la DGAC no da detalles de la presencia de miembros de organizaciones de tráfico internacional de drogas ni sobre el uso de naves para el transporte de estupefacientes.

Reacción de parlamentarios

Mientras tanto, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se pronunciaron senadores y diputados con peticiones de informes en torno a la realización de un megaoperativo practicado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), el 30 de julio de 2019 en el aeródromo Mundaka de Santa Cruz, que al final quedó anulado por orden del entonces director nacional de Felcn, Maximiliano Dávila Pérez, ahora preso en la cárcel de San Pedro de La Paz, investigado por legitimación de ganancias ilícitas.

La senadora por Creemos, Centa Rek, confirmó que emitirá peticiones de informes a las entidades encargadas de luchar contra el narcotráfico.

Asimismo, emitirán información a organismos como la Unión Europea, a la DEA, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) como controlador de los servicios aéreos y aeropuertos a escala mundial. Rek manifestó que los organismos internacionales también deben conocer los informes, por ejemplo, este megaoperativo frenado por el exjefe de la Felcn Maximiliano Dávila.

Del mismo modo, Rek afirmó que están pidiendo informes a la DGAC, a la Felcn y otros organismos. Para la senadora los organismos que deben ejercer controles aéreos están siendo permisivos para que el narcotráfico arremeta.

De su parte, la diputada chiquitana de Creemos, María René Álvarez y el diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedraza, ya presentaron petición de informe escrito y detallado al presidente de la Cámara de Diputado, Freddy Mamani Laura.

Los parlamentarios especifican que se debe informar cuáles los registros, actuados y conclusiones sobre el operativo del 30 de julio de 2019 en el aeródromo mencionado. Asimismo, cuáles fueron las acciones que se tomaron respecto a las personas encontradas en el aeródromo, si existía o no una alerta roja o azul de la Interpol para esa operación teniendo en cuenta que la mayoría de los que estaban en la supuesta actividad ilícita eran extranjeros. Del mismo modo, dijo que se debe informar qué bienes materiales fueron incautados y qué destino les dieron. Los parlamentarios piden se revele el informe oficial del entonces jefe departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Santa Cruz, que en esa oportunidad elevó a sus superiores, que se informe de los resultados de los microaspirados a las avionetas intervenidas en Mundaka, además que se especifique quiénes fueron las autoridades que intervinieron en el megaoperativo y quienes dieron luz verde.

EEUU ofreció $us 5 millones

El 23 de enero pasado el exjefe antidrogas, Maximiliano Dávila, fue detenido en Villazón cuando iba a Argentina. Ahora está preso en la cárcel de San Pedro.

Pocos días después el Gran Jurado de Estados Unidos presentó acusación ante la Corte Suprema de Colombia solicitando la extradición del ex policía boliviano Omar Rojas Echeverría y de otros ocho personajes también presos. La lista de acusados comienza con Maximiliano Dávila. El Departamento de Estado hizo público el ofrecimiento de $us 5 millones para quien presente indicios de prueba sobre la participación de Dávila en actividades de narcotráfico.

En el informe JDFELCN-261/19 y caso SC-X-611/19 de la Felcn del 30 de julio de 2019, se revela que se practicó un megaoperativo con 15 detenidos, extranjeros y nacionales, a los que se les incautó armas de fuego, teléfonos satelitales, sustancias químicas. Se intervino siete avionetas sospechosas.

Asimismo, el informe detalla la presencia de narcotraficantes, vuelos de avionetas a pistas clandestinas de Brasil, Paraguay y Argentina con cargamento de cocaína. También se mencionan desplazamientos a pistas de Bolivia transportando químicos, alimentos para aprovisionar a personas en laboratorios.

Durante la operación en Mundaka, los traficantes hicieron disparos, se incautaron vehículos, avionetas y otros.

Entre los detenidos en el operativo antinarcótico figuraba un colombiano conocido con el apodo de ‘el capitán’, al que también se le incautó una vagoneta. El colombiano habría ofrecido pagar $us 100.000 por su libertad y al final salió libre, igual que otros 14 personajes, presuntamente por orden de Maximiliano Dávila.

El informe señala que, por orden superior, se dejó libre a todos; se cambiaron informes y declaraciones y todo quedó anulado.

Romero dice que desconocía del operativo abortado por Dávila



El exministro de Gobierno Carlos Romero aseguró ayer que nunca tuvo conocimiento de que en julio de 2019 el entonces jefe nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Maximiliano Dávila hubiera ordenado el aborto de un megaoperativo antidrogas en Santa Cruz, incluso con la liberación de capos del narcotráfico. La exautoridad admitió que durante la gestión Dávila, apodado “Macho”, observó y denunció que la Policía filtraba información sobre los operativos en Beni.

El informe JDFELCN-261/19 y caso SC-X-611/19 de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico del 30 de julio de 2019, indica que Dávila detuvo un operativo practicado por grupos de élite en el aeródromo Mundaka, cerca de Santa Cruz de la Sierra, que permitió cambiar las declaraciones e informes que representaron una recompensa de $us 1 millón y la liberación de 15 narcotraficantes, entre ellos el cabecilla, un hombre que se hacía llamar “El capitán”, de nacionalidad colombiana.

“No conozco ese operativo. No puedo opinar acerca de montos y costos, mucho menos de sus características porque no existe ningún informe, ni parte, ni reporte que yo hubiera recibido de Dávila. Si me hubiera enterado, tenga la seguridad de que hubiera generado mecanismos de seguimiento a través de los viceministerios correspondientes. Esto nunca fue puesto en conocimiento mío”. Luego insistió en que “si había irregularidades o contraórdenes, habría procedido con la mayor drasticidad como en muchos otros casos que involucraran a policías, civiles o funcionarios judiciales”, aseguró.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $us 5 millones para quien entregue a Dávila, porque durante su función como director de la Felcn supuestamente utilizó su posición para proteger aeronaves que se usaban para el transporte de cocaína a través de terceros países con fines de distribución en Estados Unidos. A su vez, antes de asumir como director de la fuerza antidroga y mientras ejerció esa función, Dávila fue denunciado de estar implicado en actividades de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero. El coronel retirado de la Policía está detenido en la cárcel de San Pedro acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Romero relató que conoció a Dávila como director de Inteligencia, “ya con el grado de coronel. Fue nominado por la gestión correspondiente al excomandante policial Faustino Mendoza.

Explicó que la designación como director de la Felcn se realizó a partir de los “turnos que correspondan, según las promociones y de acuerdo a lo que el comando presenta en su orden general de destinos”.

Romero no recordó con exactitud, pero dijo que Dávila no estuvo ni un año como director de la Policía antidrogas. El exministro explicó que luego de que llegó la propuesta de la Policía, pidió al viceministro de Defensa Social Felipe Cáceres que verifique si es que Dávila tenía antecedentes negativos.

“Hasta donde conocimos, no había observaciones acerca de él, más que una denuncia hecha pública tras su designación como director de la Felcn por un supuesto periodista cochabambino, quien señaló que había sido víctima de un operativo policial con fines extorsivos. El coronel respondió públicamente y mostró una sentencia de la justicia federal alemana que demostraba que el denunciante guardó detención durante ocho años por el delito de narcotráfico”.

El exministro advirtió, por otra parte, que aún antes de que Maximiliano Dávila llegue al cargo tenía sospechas sobre la fuga de información desde la Policía. “Fui muy tajante con las susceptibilidades que me generaba la posible filtración de información de operativos de la Felcn que se desarrollaban en Beni; esto lo hice público a través de los medios de prensa”, manifestó.

Incluso complementó que en un proyecto de ley de modificación de la Ley 1.008 que presentó en su gestión, introdujo como un tipo jurídico penal la filtración de información sobre operativos policiales porque esto conllevaba al riesgo de su fracaso. “Muchas veces hicimos seguimiento a operativos que habíamos ordenado en Beni con la participación de equipos que trasladábamos desde La Paz de manera sorpresiva. Eso nos permitió dar golpes certeros y en mi gestión cayeron varios cabecillas en ese departamento, antes y durante la gestión de Dávila. Si él dio contraórdenes de operativos, no eran acciones que conocía o hubiera solicitado el ministro de Gobierno”. Romero advirtió que hay un debilitamiento en la lucha antidrogas, principalmente.

Lamentó la liberación de integrantes de las narcofamilias Lima Lobo y Castedo Candia.

