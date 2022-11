Día 19 de paro: Vecinos y universitarios inician vigilia en Impuestos Nacionales y Santa Cruz analiza nuevas medidas de presión

“En vista de que ellos nos dilataron el diálogo en las mesas técnicas en Trinidad, nosotros empezaremos con una vigilia pacífica, es una forma simbólica de protesta”, precisó el vicerrector Reinerio Vargas en contacto telefónico con EL DEBER.

Vargas evitó revelar en qué instituciones se harán las vigilias por una cuestión de estrategia. Además, aclaró que será un acto simbólico y no una toma porque el fin no es obstaculizar el trabajo de los funcionarios públicos.

Conclusión de la mesa técnica

“Lo que establece la comisión técnica es que es posible que se podría reducir alrededor de un mes la fecha establecida en el cronograma del INE, más o menos estableciendo un rango entre marzo y abril de 2024 (para el censo)”, fue el anuncio del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, que terminó de decepcionar a la región que mantenía la esperanza de encontrar una luz al final del túnel en Trinidad, pese a que la noche anterior el Comité Interinstitucional ya había anticipado este resultado al abandonar las mesas técnicas en la capital beniana.

“Por encima de la discusión técnica hay una postura política, no entienden y es difícil hacerse escuchar cuando no tienen la predisposición de cambiar la postura política que ya asumieron anticipadamente. Este es el resultado que buscaba el Gobierno, es el resultado que asumieron desde un inicio”, lamentó Vicente Cuéllar, rector de la estatal cruceña y representante del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023.

Determinación de nuevas medidas

Tras el fracaso de este evento, la comisión cruceña retornará este miércoles a Santa Cruz, estimando arribar al aeropuerto Viru Viru cerca de las 17:20. Cuéllar adelantó que se convocará al Comité Interinstitucional para definir la ruta a seguir en la lucha por el censo. “Es un momento difícil para la región, tenemos que evaluar todo para tomar una determinación”, afirmó.

Por su lado, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho se reunió con el líder cívico Rómulo Calvo la noche del martes para analizar las nuevas medidas de presión para exigir el censo en el próximo año. Sin embargo, aclaró que estas determinaciones recién serán dadas a conocer este miércoles, pues deben ser consensuadas con el rector.

“No se descarta nada, las medidas se las analizará con el Comité Interinstitucional, escuchando a la voluntad de la gente que está en las calles y de las instituciones cruceñas. No nos preocupemos porque avancen los días y no nos den importancia, porque tenemos convicción y principios que no vamos a cambiar hasta que logremos nuestro objetivo”, dijo Camacho.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, también advirtió que las medidas de presión se masificarán a nivel nacional y que las nuevas determinaciones serán evaluadas con los cívicos del país en una próxima reunión.

“Se masificarán las medidas, nos sentaremos con la Comisión Interinstitucional a tomar nuevas medidas que no solo serán en Santa Cruz, sino a nivel nacional. Es lamentable la posición del Gobierno, es lamentable su posición política de no querer darles a los bolivianos mejores días”, manifestó el dirigente cívico en las afueras de su domicilio.