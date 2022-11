Día 22 de paro: ¿Cómo está Santa Cruz tras el anuncio de la fecha del censo que hizo Arce?

Un día después de que el presidente Luis Arce anunciara que el 23 de marzo de 2024 se realizará el Censo de Población y Vivienda en Bolivia, en Santa Cruz, la población que se mantiene en paro indefinido hace 22 días pidiendo que la encuesta sea en 2023 , aún no levanta la medida extrema de presión.

Una comerciante de esta feria denunció que al amanecer fueron amenazados para que no abran sus puestos, pero de igual forma se dieron modos para exponer sus prendas y ofrecerlos a la venta. "No podemos vender, en la mañana nos amenazaron para que no abramos, con sus chicotes nos amenazaron", sostuvo sin identificar a los autores de las amenazas.